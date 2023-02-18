Midtsjö kalıyor

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başı transferlerinden olan Fredric Midtsjö beklenilen seviyeye çıkamamıştı. Norveçli orta saha oyuncusunun Adana Demirspor'a kiralanacağı iddiaları çıkmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri bu iddiaların doğru olmadığını söyledi ve "Ne Adana Demirspor'dan ne de başka bir takımdan teklif aldık" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı ekibin sezon başı transferlerinden olan Fredric Midtsjö beklenilen seviyeye çıkamamıştı. Norveçli orta saha oyuncusunun Adana Demirspor'a kiralanacağı iddiaları çıkmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri bu iddiaların doğru olmadığını söyledi ve "Ne Adana Demirspor'dan ne de başka bir takımdan teklif aldık" ifadelerini kullandı.