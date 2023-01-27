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Galatasaray, Giresunspor maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Giresunspor maçı öncesi çalışmalarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 13:52
Galatasaray, Giresunspor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak.

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