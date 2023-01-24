Mertcan kapışması

Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında forma giyen Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile Roma'nın radarına girmeyi başardı. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin Ayhan'ı uzun süredir takip ettiği ve oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 16 yaşındaki stoper için ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu, Roma'ya kaptırmamak için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Ayhan'ın sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.
Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında forma giyen Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile Roma'nın radarına girmeyi başardı. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin Ayhan'ı uzun süredir takip ettiği ve oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 16 yaşındaki stoper için ayrıca Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu, Roma'ya kaptırmamak için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Ayhan'ın sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.