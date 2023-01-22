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Kerem Potter sahnede

Son haftaların formda ismi Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı. Başarılı bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki oyuncu, Mauor İcardi'nin golünde asisti yapan isimdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
Kerem Potter sahnede
Son haftaların formda ismi Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı. Başarılı bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki oyuncu, Mauor İcardi'nin golünde asisti yapan isimdi. Ceza alanındaki İcardi'nin hareketlendiğini gören Kerem, sağdan ortasında topu Arjantinli'nin adeta kafasına kondurdu. Girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanan başarılı oyuncu, 2 de hava topu kazandı. 23 pasta yüzde 87'lik isabet oranı yakaladı. Savunmaya ise 2 şut engellemeyle katkı vermeyi başardı. Bu sezon ligde ilk asistini yapan Kerem'in 19 maçta 7 de golü bulunuyor.
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