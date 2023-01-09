Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Mauro Icardi oldu. Arjantinli futbolcu bu sezon Aslan'a önemli bir skor katkısı yaptı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 09:46
GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 3-0 kazanırken Kadıköy'de gecenin adamı Mauro Icardi oldu...

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Arjantinli forvet, Dünya Kupası arasında sakatlanmış ve tedavisi nedeniyle aradan sonraki 3 maçta forma giyememişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Dün kadroya alınan yıldız oyuncu, 76. dakikada Barış Alper'in yerine oyuna girip maçı çözdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Icardi, iki dakika sonra Kerem'i klas bir ara pasıyla Altay'la karşı karşıya bıraktı. Kerem golü attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Farkın ikiye çıkması, Fenerbahçe'nin beraberlik umutlarına darbe vurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

7 MAÇTA 5 GOL+4 ASİST

Topla her buluştuğunda kalitesini gösteren Icardi, 90+5'te bu kez kendisi sahne aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Ceza sahasına girip, çaprazdan zor pozisyonda müthiş bir sol şutla topu doksana yollayıp Galatasaray'ın zaferini ilan etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Ligde 7 maçta 5 gol+4 asiste ulaşan Icardi, 9 gole katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

29 yaşındaki yıldız, Beşiktaş derbisinde de 2 golle 3 puana imzasını atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

7-0'lık Başakşehir galibiyetinde de 1 gol+2 asist üretmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

BENİM İŞİM GOL ATMAK

Mauro Icardi, derbi sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Önemli olan oynayabilmemdi. Sonradan da olsa girebildiğim için çok mutluyum. Bir aydır hazırlanıyordum zaten. Doğrudan rakibimize karşı kazanmamız da bizim için ekstra güzel oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Gol attığım için de ayrıca mutlu oldum. Zaten bir forvet olarak benim görevim de bu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Yıldız isim ayrıca, "Türkiye'ye geldiğim zaman söylemişlerdi Fenerbahçe en önemli maç diye... Kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarla beraber güzel bir kutlama yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon euro...

DİĞER
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan dev derbi sonrası o futbolcuya olay sözler! ‘Fenerbahçe kariyeri bitmiştir’ Abdülkerim Bardakcı’nin iptal edilen golü…
19 yıllık firari bankacının sonu! Emekli maaşını çekerken enselendi
Beşiktaş'tan ManU'ya Weghorst cevabı!
G.Saray yönetiminden dev prim! F.Bahçe galibiyeti sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray yönetiminden dev prim! F.Bahçe galibiyeti sonrası...
Maç sonu ortalık karıştı! Icardi ve Mert Hakan...
Hac ön kayıt ücreti ne kadar, internetten nasıl yatırılır?
İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar oldu? (9 Ocak 2023)
TOKİ Sincan Saraycık çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Büyükekşi konuşuyor | CANLI Büyükekşi konuşuyor | CANLI 10:13
Beşiktaş'ta ayrılık görüşmesi başladı! Beşiktaş'ta ayrılık görüşmesi başladı! 10:13
G.Saray yönetiminden dev prim! F.Bahçe galibiyeti sonrası... G.Saray yönetiminden dev prim! F.Bahçe galibiyeti sonrası... 09:47
Maç sonu ortalık karıştı! Icardi ve Mert Hakan... Maç sonu ortalık karıştı! Icardi ve Mert Hakan... 09:46
Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam... Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam... 09:44
Başakşehir - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Adana Demirspor maçı saat kaçta? 09:38
Daha Eski
Kartal'dan milli beke kanca! Kartal'dan milli beke kanca! 09:31
Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 09:18
Derbi sonrası Buruk'a övgüler! "Şoka uğrattı" Derbi sonrası Buruk'a övgüler! "Şoka uğrattı" 09:15
G.Saray'ın eski yıldızından Jesus'a sert eleştiri! G.Saray'ın eski yıldızından Jesus'a sert eleştiri! 09:13
"Elit moduna geçti" "Elit moduna geçti" 09:09
O isme şok eleştiri! "Hiçbir şey oynamıyor" O isme şok eleştiri! "Hiçbir şey oynamıyor" 08:33