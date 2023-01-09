GALATASARAY HABERLERİ - Kadıköy'e Icardi damgası! Bu sezon tam...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 3-0 kazanırken Kadıköy'de gecenin adamı Mauro Icardi oldu...
Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Arjantinli forvet, Dünya Kupası arasında sakatlanmış ve tedavisi nedeniyle aradan sonraki 3 maçta forma giyememişti.
Dün kadroya alınan yıldız oyuncu, 76. dakikada Barış Alper'in yerine oyuna girip maçı çözdü.
Icardi, iki dakika sonra Kerem'i klas bir ara pasıyla Altay'la karşı karşıya bıraktı. Kerem golü attı.
Farkın ikiye çıkması, Fenerbahçe'nin beraberlik umutlarına darbe vurdu.
7 MAÇTA 5 GOL+4 ASİST
Topla her buluştuğunda kalitesini gösteren Icardi, 90+5'te bu kez kendisi sahne aldı.
Ceza sahasına girip, çaprazdan zor pozisyonda müthiş bir sol şutla topu doksana yollayıp Galatasaray'ın zaferini ilan etti.
Ligde 7 maçta 5 gol+4 asiste ulaşan Icardi, 9 gole katkı sağladı.
29 yaşındaki yıldız, Beşiktaş derbisinde de 2 golle 3 puana imzasını atmıştı.
7-0'lık Başakşehir galibiyetinde de 1 gol+2 asist üretmişti.
BENİM İŞİM GOL ATMAK
Mauro Icardi, derbi sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Önemli olan oynayabilmemdi. Sonradan da olsa girebildiğim için çok mutluyum. Bir aydır hazırlanıyordum zaten. Doğrudan rakibimize karşı kazanmamız da bizim için ekstra güzel oldu.
Gol attığım için de ayrıca mutlu oldum. Zaten bir forvet olarak benim görevim de bu.
Yıldız isim ayrıca, "Türkiye'ye geldiğim zaman söylemişlerdi Fenerbahçe en önemli maç diye... Kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarla beraber güzel bir kutlama yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi. Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon euro...