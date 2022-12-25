Galatasaray - İstanbulspor maçı CANLI izle

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Nef Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor.

Cimbom, seyircisinin önünde kazanıp liderliğe yükselmek istiyor. İstanbulspor ise güçlü rakibi karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.





GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 25 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.



SON 3 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.

İSTANBULSPOR PUANA HASRET!

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'de puan almakta zorlanıyor. Sarı-siyahlılar son 6 maçta sahadan mağlup ayrıldı.