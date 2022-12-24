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Sneijder'i solladı

Bafetimbi Gomis, bu sezon attığı gollerle Wesley Sneijder'in rekoruna ortak olmuştu. 37 yaşındaki oyuncu 46'da Hollandalı yıldızı yakalamıştı. Önceki gün Ziraat Türkiye Kupası maçında Keçiörengücü ağlarını havalandırarak 47 gole ulaştı. Hollandalı futbolcuyu solladı. Hedefi gollerine devam ederek kupalar kaldırmak. Bu arada bir alt ligde şampiyonluğa oynayan Eyüpspor'un da Gomis'i almak için bir çabası var.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Sneijder'i solladı
Bafetimbi Gomis, bu sezon attığı gollerle Wesley Sneijder'in rekoruna ortak olmuştu. 37 yaşındaki oyuncu 46'da Hollandalı yıldızı yakalamıştı. Önceki gün Ziraat Türkiye Kupası maçında Keçiörengücü ağlarını havalandırarak 47 gole ulaştı. Hollandalı futbolcuyu solladı. Hedefi gollerine devam ederek kupalar kaldırmak. Bu arada bir alt ligde şampiyonluğa oynayan Eyüpspor'un da Gomis'i almak için bir çabası var.
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