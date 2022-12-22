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Terim'e büyük onur

Türk futbolu ve Galatasaray'ın başarılı ismi Fatih Terim, Golden Foot'un efsaneler listesine adını yazdırdı. İmparator'un ayak izi, Maradona, Pele, Ronaldinho, Roberto Baggio gibi unutulmaz futbol figürlerinin yanında sergilenecek. G.Saray Kulübü, "Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti!" paylaşımını yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Terim'e büyük onur

Türk futbolu ve Galatasaray'ın başarılı ismi Fatih Terim, Golden Foot'un efsaneler listesine adını yazdırdı. İmparator'un ayak izi, Maradona, Pele, Ronaldinho, Roberto Baggio gibi unutulmaz futbol figürlerinin yanında sergilenecek. G.Saray Kulübü, "Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti!" paylaşımını yaptı.

AYAK İZİ ALINDI

Monaco'da yapılacak Golden Foot efsaneleri ödül töreni öncesi Fatih Terim'in ayak izi alındı. Bu yıl Fatih Terim'in yanı sıra Veron ve Butragueno da listeye girdi. Fatih Terim, bu yılki "Golden Foot Efsane Ödülü" için seçilen 4 isimden biri olacak.

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