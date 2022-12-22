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Boey’in peşindeler

Küllerinden yeniden doğan Sacha Boey için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Jeunes Footeux'te yer alan bilgiye göre, Gusto'yu birçok kulübün takip ettiği belirtilirken Lyon'un Gusto'nun alternatifi olarak Sacha Boey'i belirledi. İngiliz basını ise, Crystal Palace'ın da oyuncuyla ilgilendiğini ve 16 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Boey’in peşindeler
Küllerinden yeniden doğan Sacha Boey için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Jeunes Footeux'te yer alan bilgiye göre, Gusto'yu birçok kulübün takip ettiği belirtilirken Lyon'un Gusto'nun alternatifi olarak Sacha Boey'i belirledi. İngiliz basını ise, Crystal Palace'ın da oyuncuyla ilgilendiğini ve 16 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı.
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