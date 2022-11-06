GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri, PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.
Avrupa ve dünya basınında sık sık özel hayatı ile gündeme gelen Icardi bu kez attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.
Kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadığı İtalya, ülkesi Arjantin ve ses getiren bir transfere imza attığı Fransa, yıldız ismi manşetlerine taşıdı.
İşte Icardi'nin derbi performansı sonrası yapılan o yorumlar...
TUTTO MERCATO (İTALYA)
"Süper Icardi! Beşiktaş derbisinde iki gol ve zafer. İlk golü saatte 124 km hızla giden bir yarış arabasıydı"
CLARIN (ARJANTİN)
"Wanda Nara'dan uzakta olan Icardi, Galatasaray için önemli olan bir galibiyette muhteşem iki gol attı"
RMC SPORT (FRANSA)
"Icardi'den İstanbul derbisinde muhteşem vole, Galatasaray'da gerçek bir yeniden doğuş"
INFOBAE (ARJANTİN)
"Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucunu Icardi belirledi"
LA GAZZETTE DELLO SPORT (İTALYA)
"Icardi İstanbul'u da salladı: Beşiktaş'a karşı iki gol ve bir başka derbi imzası daha"
LA NACION (ARJANTİN)
"Icardi yeniden golleriyle gündem oldu: Türk derbisinde Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı zaferinde iki gol attı"
LE PARISIEN (FRANSA)
"Mauro Icardi için İstanbul derbisinde bir vole, iki gol ve bir zafer"
SKY SPORT (İTALYA)
"Icardi, Beşiktaş'a karşı derbide iki gol attı: Arjantinli için gala gecesi"
TYC SPORTS (ARJANTİN)
"Icardi'den Beşiktaş derbisinde Galatasaray için biri devasa iki gol"
UNOSANTAFE (ARJANTİN)
"Icardi Türk derbisinde alev aldı"