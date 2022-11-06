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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta sarı-kırmızılıların iki golüne birden imzasını atan Mauro Icardi, başta ülkesi Arjantin olmak üzere İtalya ve Fransa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 08:57
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri, PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

Avrupa ve dünya basınında sık sık özel hayatı ile gündeme gelen Icardi bu kez attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

Kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadığı İtalya, ülkesi Arjantin ve ses getiren bir transfere imza attığı Fransa, yıldız ismi manşetlerine taşıdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

İşte Icardi'nin derbi performansı sonrası yapılan o yorumlar...

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

TUTTO MERCATO (İTALYA)
"Süper Icardi! Beşiktaş derbisinde iki gol ve zafer. İlk golü saatte 124 km hızla giden bir yarış arabasıydı"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

CLARIN (ARJANTİN)
"Wanda Nara'dan uzakta olan Icardi, Galatasaray için önemli olan bir galibiyette muhteşem iki gol attı"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

RMC SPORT (FRANSA)
"Icardi'den İstanbul derbisinde muhteşem vole, Galatasaray'da gerçek bir yeniden doğuş"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

INFOBAE (ARJANTİN)
"Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonucunu Icardi belirledi"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

LA GAZZETTE DELLO SPORT (İTALYA)
"Icardi İstanbul'u da salladı: Beşiktaş'a karşı iki gol ve bir başka derbi imzası daha"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

LA NACION (ARJANTİN)
"Icardi yeniden golleriyle gündem oldu: Türk derbisinde Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı zaferinde iki gol attı"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

LE PARISIEN (FRANSA)
"Mauro Icardi için İstanbul derbisinde bir vole, iki gol ve bir zafer"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

SKY SPORT (İTALYA)
"Icardi, Beşiktaş'a karşı derbide iki gol attı: Arjantinli için gala gecesi"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

TYC SPORTS (ARJANTİN)
"Icardi'den Beşiktaş derbisinde Galatasaray için biri devasa iki gol"

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a attığı goller dünya basınında yankılandı!

UNOSANTAFE (ARJANTİN)
"Icardi Türk derbisinde alev aldı"

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