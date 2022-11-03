Haberler Galatasaray Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye dair olay yaratacak bir iddia gündeme geldi. Mauro Icardi'nin en 'prime' döneminde bile Arjantin Milli Takımı'na tercih edilmemesinin sebebi belli oldu. İşin içinde, Lionel Messi'nin olduğu iddia edilirken, 'asıl gerçek' ortaya çıktı. İşte Arjantin Milli Takımı'nda yaşanan o gelişme ve Mauro Icardi gerçeği...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 13:53
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'ye dair flaş gerçek ortaya çıktı.

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, Icardi'yi transfer ettiğinde menajer olarak Wanda Nara ile temas kurmuştu.

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Wanda Nara ile Icardi, kısa süre önce ayrılık noktasına geldi.

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Nara'nın, L-Gente adlı rapçiyle aşk iddiaları gündeme hakimdi.

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Sonrasında, Nara İstanbul'a geldi ve ilişkinin son akıbetine dair net bir bilgi bulunmuyor.

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Yaşanan bu gelişmelerle berbaer Arjantin Milli Takımı'na, Icardi'nin çağırılmaması, ülke kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Icardi'nin inişli çıkışlı aşk hayatına karşın, Galatasaray'da gol atması Arjantin adına sevindirici olmuştu.

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Bununla beraber Arjanin Milli Takımı'na Icardi'nin alınmamasına dair, olay yaratacak bir gerçek ortaya çıktı.

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

MESSI Mİ ALDIRMIYOR?
Arjantin kamuoyunda, Icardi'nin milli takıma çağırılmamasının nedeninin, Messi'nin kendisini istememesinden dolayı olduğu iddia ediliyordu.

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Hatta öyle ki, Icardi'nin en 'prime' dönemide bile, onu istememiş, Arjantin Milli Takımı'na çağırılmasına engel olmuştu.

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Arjantinli sunucu Adrian Pallares, yaptığı açıklamada bu olayın perde arkasını anlattı.

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

"MASCHERANO, LOPEZ'E SÖZ VERDİ! ALDIRMIYOR"
Pallares, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

"Bu hikayede her seferinde Leo Messi'yi suçladılar ancak gerçek farklı. Maxi Lopez ve Mascherano'nun arası çok iyi. Mascherano, Icardi'yi milli takıma aldırmıyor. Hatta Mascherano, Maxi Lopez'e, Icardi'nin Arjantin Milli Takımı'nda asla yer almayacağına dair söz verdi."

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

DOSTLUKLARI ESKİYE DAYANIYOR
Maxi Lopez, kariyerinin başında Javier Macherano ile beraber River Plate'de top koşturmuştu.

Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Maxi Lopez, Wanda Nara'nın eski eşi ve 3 çocukları bulunuyor. Lopez ve Icardi, daha önce Sampdoria'da beraber top koşturmuştlardı.

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