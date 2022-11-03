Mauro Icardi için olay yaratacak Messi ve Mascherano iddiası! Arjantin Milli Takımı'na neden seçilmiyor?

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'ye dair flaş gerçek ortaya çıktı.
Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi'ye dair flaş gerçek ortaya çıktı.
Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, Icardi'yi transfer ettiğinde menajer olarak Wanda Nara ile temas kurmuştu.
Wanda Nara ile Icardi, kısa süre önce ayrılık noktasına geldi.
Nara'nın, L-Gente adlı rapçiyle aşk iddiaları gündeme hakimdi.
Sonrasında, Nara İstanbul'a geldi ve ilişkinin son akıbetine dair net bir bilgi bulunmuyor.
Yaşanan bu gelişmelerle berbaer Arjantin Milli Takımı'na, Icardi'nin çağırılmaması, ülke kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Icardi'nin inişli çıkışlı aşk hayatına karşın, Galatasaray'da gol atması Arjantin adına sevindirici olmuştu.
Bununla beraber Arjanin Milli Takımı'na Icardi'nin alınmamasına dair, olay yaratacak bir gerçek ortaya çıktı.
Hatta öyle ki, Icardi'nin en 'prime' dönemide bile, onu istememiş, Arjantin Milli Takımı'na çağırılmasına engel olmuştu.
Arjantinli sunucu Adrian Pallares, yaptığı açıklamada bu olayın perde arkasını anlattı.
"MASCHERANO, LOPEZ'E SÖZ VERDİ! ALDIRMIYOR"
Pallares, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Bu hikayede her seferinde Leo Messi'yi suçladılar ancak gerçek farklı. Maxi Lopez ve Mascherano'nun arası çok iyi. Mascherano, Icardi'yi milli takıma aldırmıyor. Hatta Mascherano, Maxi Lopez'e, Icardi'nin Arjantin Milli Takımı'nda asla yer almayacağına dair söz verdi."
DOSTLUKLARI ESKİYE DAYANIYOR
Maxi Lopez, kariyerinin başında Javier Macherano ile beraber River Plate'de top koşturmuştu.
Maxi Lopez, Wanda Nara'nın eski eşi ve 3 çocukları bulunuyor. Lopez ve Icardi, daha önce Sampdoria'da beraber top koşturmuştlardı.