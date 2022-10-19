GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray şu ana kadar taraftarını mutlu eden bir grafik sergileyemedi.
Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray şu ana kadar taraftarını mutlu eden bir grafik sergileyemedi.
Sarı-kırmızılılarda öne çıkan isimse kaleci Fernado Muslera oldu.
36 yaşındaki deneyimli file bekçsinin alternatifini arayan Galatasaray, geride bıraktığımız sezon kiraladığı Inaki Pena'yı gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
Aslan, geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena'nın durumunu takip ediyor.
Bu yıl forma şansı bulamayan 23 yaşındaki İspanyol eldiven için sezon sonunda girişim yapılması düşünülüyor.
Fakat genç kaleciye güvenen Barça da harekete geçme kararı aldı.
İspanyol basını, sözleşmesi sezon sonu bitecek Pena'yla 3 yıllık anlaşma yapılacağını iddia etti.
Genç kaleci, geçen sezon G.Saray'da 8 karşılaşmaya çıkmıştı.
INAKI PENA KİMDİR?
2 Mart 1999 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Villarreal altyapısında başladı.
2012'de Barcelona altyapısına transfer oldu.
30 Ocak 2022'de Barcelona A takımına yükseldi ve Galatasaray'a kiralandı.
Sarı-kırmızılı takımda yarım dönem kiralık forma giyen Pena, ardından Barça'ya geri döndü.
1.84 cm boyundaki genç eldivenin Barcelona ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
Pena'nın güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon euro...