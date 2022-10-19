Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Fernando Muslera, Galatasaray'la sezona iyi başlasa da Uruguaylı kalecinin ilerleyen yaşı nedeniyle alternatifleri aranıyor. Sarı-kırmızılı kulübün gündemine ise o isim geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 08:31
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile giriş yapan Galatasaray şu ana kadar taraftarını mutlu eden bir grafik sergileyemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

Sarı-kırmızılılarda öne çıkan isimse kaleci Fernado Muslera oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

36 yaşındaki deneyimli file bekçsinin alternatifini arayan Galatasaray, geride bıraktığımız sezon kiraladığı Inaki Pena'yı gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

Aslan, geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena'nın durumunu takip ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

Bu yıl forma şansı bulamayan 23 yaşındaki İspanyol eldiven için sezon sonunda girişim yapılması düşünülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

Fakat genç kaleciye güvenen Barça da harekete geçme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

İspanyol basını, sözleşmesi sezon sonu bitecek Pena'yla 3 yıllık anlaşma yapılacağını iddia etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

Genç kaleci, geçen sezon G.Saray'da 8 karşılaşmaya çıkmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

INAKI PENA KİMDİR?

2 Mart 1999 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

Profesyonel futbol kariyerine Villarreal altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

2012'de Barcelona altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Muslera'nın yerine o ismi takibe aldı!

30 Ocak 2022'de Barcelona A takımına yükseldi ve Galatasaray'a kiralandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kupa beyi sahnede! İşte Buruk'un Kastamonuspor maçı 11'i
Cimbom'da B Planı Bielsa! Buruk ayrılırsa...
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
19 Ekim Muhtarlar Günü mesajları
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş F.Bahçe yorumu! "Görünen o ki bu ligde..." Flaş F.Bahçe yorumu! "Görünen o ki bu ligde..." 08:02
Bahçeşehir kayıp Bahçeşehir kayıp 01:23
Türk Telekom galip Türk Telekom galip 01:22
Anadolu Efes son topta yıkıldı Anadolu Efes son topta yıkıldı 01:22
Kanarya serisi Kanarya serisi 01:21
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 00:57
Daha Eski
Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi 00:56
Enes Ünal'lı Getafe 1 puana razı! Enes Ünal'lı Getafe 1 puana razı! 00:53
Falcao'nun golü A. Madrid'i yıktı! Falcao'nun golü A. Madrid'i yıktı! 00:53
Brighton ile Nottingham yenişemedi! Brighton ile Nottingham yenişemedi! 00:52
Crystal Palace geriden gelip kazandı! Crystal Palace geriden gelip kazandı! 00:52
F.Bahçe hem keyif veriyor hem rekor kırıyor! F.Bahçe hem keyif veriyor hem rekor kırıyor! 00:51