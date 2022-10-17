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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz günlerde Avusturyalı duran top antrenörü Sargon Duran'ı teknik ekibe dahil eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibine bir yardımcı antrenör daha geliyor. Sarı-kırmızılıların, Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Moritz Volz ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:03
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Galatasaray'a Pep Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent'ten sonra Julian Nagelsmann'ın yardımcısı Moritz Volz geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Volz, Galatasaray'ın teknik heyetine katılacak. Galatasaray, çok uzun süredir Volz'u kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

BU HAFTA İSTANBUL'A GELECEK

Vatan'ın haberine göre; Volz, bu hafta içerisinde İstanbul'a gelecek ve antrenmanlara çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

39 yaşındaki Volz, 2019-2021'de RB Leipzig'te antrenörlük yaptı. Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Volz, öncesinde ise 2015-2019 arası Arsenal'de gözlemcilik görevini yürüttü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Galatasaray yönetimi, Volz konusunda çok umutlu. Potansiyeliyle ilgili olumlu referanslar alan sarı kırmızılı yöneticiler, bütün anlaşmaları tamamladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Sarı kırmızılı yönetim, Florya'yı güçlendirme hedefinde. Volz ile Okan Buruk'un heyetini güçlendirme operasyonu sürecek. Alman antrenör, Okan Buruk'un yeni yardımcısı olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Galatasaray, Volz dışında Alman ekolünü altyapıda da sürdürecek. Altyapı için Alman hocalarla görüşen Galatasaray, kısa süre içerisinde somut adımlar atmayı, bu isimleri de İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Galatasaray'ın Sargon Duran'dan sonra anlaşmaya vardığı Volz'un daha önce 5 yıl Arsenal'de scoutluk yaptığı öğrenildi. 39 yaşındaki eski futbolcu İngiltere'de uzun yıllar futbolun içinde kalırken, genç antrenörün network ağının geniş olması ise Galatasaray'a ayrıca bir avantaj sağlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Daha önce Bild'e verdiği bir röportaj veren Volz, görev tanımını "Eğitim alıştırmalarının yapısını planlıyoruz, ekibin bileşimini tartışıyoruz, tıbbi departman ve diğer destek personeliyle konuşuyoruz" şeklinde belirtmişti. Moritz Volz, Julian Nagelsmann yanında görev yapmış UEFA A Lisanslı bir futbol antrenörü olarak da görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti camiada hayal kırıklığı yaratırken, skorun yanı sıra savunmada verilen açıklar, hücumda organizasyonundaki eksikler ve top kayıpları da üzüntü yarattı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmada taç atışlarında bile zorlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde taç antrenörü Sargon Duran göreve başlamıştı. Florya'da mesaisine start veren Avusturyalı çalıştırıcı, futbolculara detaylı taç çalışması yaptırdı. Cim Bom'un bu özel çalışmanın ardından çıktığı maçta bazı pozisyonlarda taç atışı kullanmakta bile zorlanması dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Kayseri karşılaşmasında sol çizgide Kazımcan, sağ çizgide ise Sacha Boey taç atışı kullanmakta sıkıntılar yaşadı. İki futbolcu da pas verecek arkadaşlarını bulmakta güçlük çekerken, uzun süre topu ellerinden çıkaramayarak oyuna sokmakta zorlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Sargon Duran, Avusturya basınına yaptığı açıklamada, Galatasaray'da gerçekleştirdiği taç antrenmanına yönelik detayları paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Sarı-kırmızılı futbolcuların yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ve taçlarda gelişme olduğunu savunan Duran "Teorik ünitenin ardından Mertens, Mata, Oliveira gibi isimlere 15 dakikalık bir konuşmayla taç atışlarını anlattım.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Yusuf Demir ile de kısa bir diyaloğumuz oldu. Doğru teknik sayesinde bazı oyuncular topu öncekinden beş metre daha uzağa atabildiler" dedi.

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