GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un ekibine bir takviye daha! Nagelsmann'ın yardımcısı geliyor

Daha önce Bild'e verdiği bir röportaj veren Volz, görev tanımını "Eğitim alıştırmalarının yapısını planlıyoruz, ekibin bileşimini tartışıyoruz, tıbbi departman ve diğer destek personeliyle konuşuyoruz" şeklinde belirtmişti. Moritz Volz, Julian Nagelsmann yanında görev yapmış UEFA A Lisanslı bir futbol antrenörü olarak da görev aldı.