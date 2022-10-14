SON DAKİKA - Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Dış sahada bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen Cimbom, bu seriyi devam ettirmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, tüm hesaplarını 3 puan üzerine kurdu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, kritik mücadelenin kamp kadrosunu belirledi.
MAURO ICARDI KADRODA!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kafilede yer aldı.
3 İSİM YOK!
Öte yandan Patrick van Aanholt, Mathias Ross ve Emre Taşdemir kamp kadrosuna dahil edilmedi.
İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu: