Haberler Galatasaray Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Son dakika spor haberi: Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu, menajerliğini de yaptığı eşi Wanda Nara tarafından terk edildi. Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık kararını duyurmuştu. İkili arasında üst üste flaş gelişmeler yaşandı. Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Wanda Nara ile Whatsapp konuşmalarını yayınladı. Yazışmaları profilinin hikaye kısmından paylaşan Icardi, bir süre sonra bu paylaşımları sildi ve Wanda Nara'yı etiketleyerek sürpriz iki paylaşım daha yaptı. İşte o yazışmalar ve flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 18:30
Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara çalkantılı bir dönemden geçiyor.

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık paylaşımı büyük ses getirmişti.

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

"BUNU YAPMAK ZORUNDAYDIM"
Nara, "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım.

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün" karşılığını verdi.

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ!
Wanda Nara'nın avukatı da Arjantin'de katıldığı bir programda müvekkilinin doğru karar verdiğini savundu.

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

"TEK YÖNLÜ KARAR"
Avukat Ana Rosenfeld yaptığı açıklamada ayrılık kararının kesin olduğunu belirtmişti.

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Rosenfeld, "Ayrılık anlaşarak olmadı. Wanda üzgün ve kırgın ama bu kararı kendi başına aldı."

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

"Her şeyin iyi olacağına hayranlarının güvenmesini istiyor. Bu karar da çiftin ortak düşüncesiyle alınmış bir karar değil, tek yönlü bir karar" ifadesini kullandı.

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Bütün bunlar yaşanırken Icardi ve Wanda Nara arasında gündem yaratan bir olay daha gerçekleşti.

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Mauro Icardi sosyal medya hesabından, Wanda Nara'nın kendisine attığı mesajları paylaştı.

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Son olarak Wanda Nara'ın arama görüntüsünü paylaşan Icardi, telefona yanıt verme konusunda anket başlattı.

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Takipçilerine 'evet-hayır' şıklarını sunan Icardi'nin bu hareketi büyük yankı uyandırdı.

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

🗣 Icardi: "Çok toksiksin."

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Yazışmaları daha sonra silen Icardi, Wanda Nara'yı etiketleyerek 2 paylaşım yaptı.

Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Arjantinli futbolcu, ikinci paylaşıma 'Seni seviyorum toksik' notunu düştü.

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