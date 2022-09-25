Icardi Wanda Nara ile whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara çalkantılı bir dönemden geçiyor.
Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara çalkantılı bir dönemden geçiyor.
Wanda Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık paylaşımı büyük ses getirmişti.
"BUNU YAPMAK ZORUNDAYDIM"
Nara, "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım.
Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün" karşılığını verdi.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ!
Wanda Nara'nın avukatı da Arjantin'de katıldığı bir programda müvekkilinin doğru karar verdiğini savundu.
"TEK YÖNLÜ KARAR"
Avukat Ana Rosenfeld yaptığı açıklamada ayrılık kararının kesin olduğunu belirtmişti.
Rosenfeld, "Ayrılık anlaşarak olmadı. Wanda üzgün ve kırgın ama bu kararı kendi başına aldı."
"Her şeyin iyi olacağına hayranlarının güvenmesini istiyor. Bu karar da çiftin ortak düşüncesiyle alınmış bir karar değil, tek yönlü bir karar" ifadesini kullandı.
Bütün bunlar yaşanırken Icardi ve Wanda Nara arasında gündem yaratan bir olay daha gerçekleşti.
Mauro Icardi sosyal medya hesabından, Wanda Nara'nın kendisine attığı mesajları paylaştı.
Son olarak Wanda Nara'ın arama görüntüsünü paylaşan Icardi, telefona yanıt verme konusunda anket başlattı.
Takipçilerine 'evet-hayır' şıklarını sunan Icardi'nin bu hareketi büyük yankı uyandırdı.
İşte Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında whatsapp'ta geçen diyalog:
🗣 Wanda Nara: Nerdesin sen?
🗣 Icardi: Neden soruyorsun?
🗣 Wanda Nara: Nerdesin?
🗣 Icardi: Sana cevap vermek zorunda değilim. Beni terk ettin.
🗣 Wanda Nara: "Evli bir bekarsın."
🗣 Icardi: "Çok toksiksin."
Yazışmaları daha sonra silen Icardi, Wanda Nara'yı etiketleyerek 2 paylaşım yaptı.
Arjantinli futbolcu, ikinci paylaşıma 'Seni seviyorum toksik' notunu düştü.