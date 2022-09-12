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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek Icardi'nin maaşını açıkladı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni transfer Mauro Icardi'nin maaşına ilişkin açıklama yaptı. Özbek, "Icardi'nin maaşı için 750 bin euro ödeyeceğiz. Bonus olarak da 20 gol atarsa 75 bin euro, her galibiyete 3 bin euro vereceğiz" dedi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 14:58 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:14
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek Icardi'nin maaşını açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın yaz transfer sezonunda yaptığı transferlerin maliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek en çok merak edilen konulardan olan Mauro Icardi'nin maaşıyla ilgili de konuştu. Özbek açıklamasında, "Icardi'nin maaşı için 750 bin euro ödeyeceğiz. Bonus olarak da 20 gol atarsa 75 bin euro, her galibiyete 3 bin euro vereceğiz. Allah aşkına bütün bunları görerek yorum yapılmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

"26 MİLYON EURO HARCAMIŞIZ"

Transferler ve maliyetlerinin, nasıl bir yük getirdiği konusunda üyelerimizin endişeleri var. Haklı olabilirler. Bu toplantının amacı endişe edecek herhangi bir şeyin olmadığını söylemektir. Galatasaray'ın 1 kuruşu bile düşünülerek transfer harcamaları yapıldı. Çok başarılı bir transfer sezonu geçirdiğimizi düşünüyorum. Geçen transfer döneminde yaklaşık 28 milyon euro bonservis bedeli harcanmış, bu dönemde ise 26 milyon euro harcamışız biz. Bu 26 milyon euro'nun içinde 21 yaş altı futbolcuların transferi de söz konusu. Ross ve Yusuf Demir'e Galatasaray'ın geleceği için 7 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedik. Bu transferleri çıkardığımızda 18 milyon euro transfer harcaması yapmışız. Bazı oyuncuları sattık, bunlar da yaklaşık 12.5 milyon euro.

"TUCHEL'İN GÖNDERİLMESİ TRANSFERLERİN GÖLGESİNDE KALDI"

Galatasaray tarihinde ben bu kadar yıldız transferi yapılan bir dönem daha hatırlamıyorum. Taraftarlarımıza böyle oyuncuları izlettirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Avrupa Basını günlerdir Galatasaray'dan bahsediyor. Avrupa'da başlıklar atılıyor. Tuchel'in Chelsea'den gönderilmesi, Galatasaray'ın transferlerinin gölgesinde kaldı. Icardi, PSG'nin oyuncusudur ve bizde kiralık olarak oynamaktadır. Galatasaray'ın marka değeri, bizi tercih etmesinde en baştaki sebeptir. PSG de Icardi'nin Galatasaray'da oynamasının uygun olacağını düşündü.

"SADECE MERTENS'E İMZA PARASI ÖDEDİK"

Geçmişte Drogba, Sneijder, Hagi gibi oyuncular geldi ancak onların aldıkları paralarla bizimkiler farklı. Hem ileriye dönük yatırım yaptık, hem de takımı güçlendirdik. Sadece Mertens'e 1 milyon euro imza parası verdik. Onun dışında kimsede imza parası yok. Geçen sezon 28.6 milyon euro maaş ödedik. bu sene ise 29.3 milyon euro maaş ödeyeceğiz.

"1 GÜNDE YAPILMADI"

Her transferimiz beni heyecanlandırdı. Abdülkerim ile başlayan transfer dönemi en son Yusuf Demir ile bitti. Her transfer bizi sevinç yumağı haline getirdi. 1 günde yapılan transferler değil bunlar. Emek var içinde. Özellikle Erden kardeşim, scout ekibimizle, hocamızla beraber çok iyi bir ekip çalışması var burada. Gece 3'lere 4'lere kadar oyuncu izlediler.

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