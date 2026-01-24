Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! Yönetimden çılgın teklif gelecek

CANLI SKOR ANA SAYFA
Devre arası transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın son olarak Trabzonspor formasını terleten Christ Inao Oulai için ısrarcı olduğu öğrenildi. Bu nedenle sarı-kırmızılı yönetimin bordo-mavililere futbolcu için yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Napoli'den Noa Lang'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Galatasaray, bir transferi daha bitirmek üzere.

Girona'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yaser Asprilla'nın kiralanması konusunda anlaşan sarı-kırmızılıların hedefinde bir de orta saha transferi var.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Christ Inao Oulai transferi ile ilgili İstanbul'da görüştü.

Dursun Özbek, Oulai'yi istediklerini Ertuğrul Doğan'a iletti ve transfer için "Ahmed Kutucu artı 20 milyon euro" önerdi.

Ancak Ertuğrul Doğan, 40 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan %20 pay talep etti. Bu miktarı Galatasaray çok bulsa da kendi içinde bir değerlendirme yapmak için masadan kalktı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında; "G.Saray'ın ilgisi doğru. Beklentimiz 40 milyon euro ve üstüdür" ifadelerini kullanmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için sarı-kırmızılıların yeni teklif sunacağı belirtildi.

Galatasaray Yönetimi, ilk yaptığı teklifin üzerine çıkacak ve genç oyuncuyu kadroya kazandırmaya çalışacak.

Trabzonspor yaz transfer döneminde Christ Oulai'yi Fransız ekibi Bastia'dan 5 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle aldı. Karadeniz ekibi bir sonraki satıştan Bastia'ya %20 pay verecek. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 12 maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA
