Galatasaray Oulai'den vazgeçmiyor! Yönetimden çılgın teklif gelecek

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Christ Inao Oulai transferi ile ilgili İstanbul'da görüştü.

Ancak Ertuğrul Doğan, 40 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan %20 pay talep etti. Bu miktarı Galatasaray çok bulsa da kendi içinde bir değerlendirme yapmak için masadan kalktı.