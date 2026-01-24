Fenerbahçe'den golcü çıkarması! İki yıldızdan birisi gelecek

MURIQI DÖNMEYE SICAK BAKIYOR Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor. Kosovalı forvet oyuncusu, daha önce yaptığı açıklamada; kulüplerin anlaşması halinde yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu söylemişti. Vedat'ın eşinin de yeniden Türkiye'de yaşamak istedği öğrenildi.

AYRILMAK İSTİYOR Jean Philippe Mateta, Crystal Palace yönetimiyle görüştü ve takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Sözleşmesi 2027'de bitecek olan oyuncu için İngiliz ekibi 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Bu nedenle Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralama formülü üzerinde duruyor.