Fenerbahçe'den golcü çıkarması! İki yıldızdan birisi gelecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya yıldız bir golcüyü kadrosuna katarak taraftarlarını coşturmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda o iki futbolcudan birisini İstanbul'a getireceği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Musaba, Guenzdouzi ve Mert Günok'a imza attırarak kış transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, şimdi de gözünü santrfor takviyesine çevirdi.

Youssef En-Nesyri'yle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, Sörloth, Dovbyk ve Nunez transferlerinde mutlu sona ulaşamayınca rotasını Vedat Muriqi ile Jean-Philippe Mateta'ya çevirdi.

Yönetim, iki golcüden birine sarı-lacivertli formayı giydirmek için düğmeye bastı, çalışmalar başladı.

HEDEF BU HAFTA İŞİ BİTİRMEK

Santrafor transferiyle Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek ilgilenecek. Hedef; iki isimden birine önümüzdeki hafta imzayı attırmak.

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi transferine maliyetinden dolayı öncelik vermiş durumda. Eğer Mallorca ikna edilirse Kosovalı oyuncu, 5.5 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş olacak.

Vedat'ta sorun yaşanması halinde ise Mateta için Crystal Palace'la masaya oturulacak.

MURIQI DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor. Kosovalı forvet oyuncusu, daha önce yaptığı açıklamada; kulüplerin anlaşması halinde yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu söylemişti. Vedat'ın eşinin de yeniden Türkiye'de yaşamak istedği öğrenildi.

AYRILMAK İSTİYOR

Jean Philippe Mateta, Crystal Palace yönetimiyle görüştü ve takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Sözleşmesi 2027'de bitecek olan oyuncu için İngiliz ekibi 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Bu nedenle Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralama formülü üzerinde duruyor.

JUVENTUS VAZGEÇTİ

Juventus, Jean Mateta'yı kadrosuna katmak istemesine rağmen bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle bu transferden vazgeçti.

KABUL EDERLERSE GİDER

Palace teknik direktörü Glasner açıklamasında, "Crystal Palace'ın kabul edeceği bir fiyat olacak ve sözleşmesinin bitmesine 18 ay kaldı. Kimse istediğimiz bonservisi ödemezse takımda kalacak" demişti.

