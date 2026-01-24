Fotomaç yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaştı. Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında 2'de 2 yaparak puanını 41'e yükseltti. Konuk ekip ise 16 puanda kaldı. Fotomaç yazarları, Trabzonspor-Kasımpaşa maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. (TS Spor haberleri)
ZEKİ UZUNDURUKAN - TRABZON YARIŞTA! TARAFTAR NEREDE!
Maç öncesinde Akyazı (Papara Park) Kırmızı- Beyaz'dı! Ay-Yıldızlı şanlı bayrağımız, tribünlerde dalgalanırken, Binbir Gece Masalları'na gittik bir anda! Ama maç başladı, tribünlerde çıt yok adeta! Maça gelen az sayıda Trabzonspor taraftarının sanki Karadeniz'de gemileri batmış gibiydi! Ne bir tezahürat, ne sahadaki oyuncularını ateşleyecek bir hamle! Hiçbirisini göremedik bordo mavili taraftarlardan!
Taraftarların bu ruh hali ve sessizliği, sahadaki bordo-mavili oyunculara da yansıdı! Enerjisi düşük tribünler, Trabzonsporlu futbolcuların da enerjisinin dip yapmasına neden oldu. Emre Belözoğlu yönetiminde son 4 lig maçında gol bile atamayan Kasımpaşa, ilk yarıda net pozisyona giren taraftı. Rakibin karşı karşıya pozisyonunu Batagov önledi. Trabzonspor'un haftalardır vızır vızır işleyen sağ kanadında Pina da Zubkov da çok etkisizdi ilk 45'te.
Fatih Tekke'nin maça Onuachu ile başlamaması, herkes için sürprizdi. Ancak Fatih hoca, maçtan önce bu konuya açıklık getirdi. Yorgun ve sakatlık eşiğine gelen Onuachu'yu riske etmemek belki doğruydu. Ama Trabzonspor, Onuachu'yu yedeğe çekince ilk yarıda galibiyeti riske atmış oldu. İlk yarıda oyun Onuachu'yu çağırdı durdu. Trabzonspor ilk yarıda pozisyon üretemedi. Üst üste 3-5 pas yapamadı. Kanatları kullanamadı. Ön alan presi yapamadı. Kasımpaşa'nın istediği gibi bir oyun ortaya çıktı. Trabzonspor ilk yarıda rakip ceza sahasında sadece 5 kez topla buluştu. Şaka gibi!
Fatih Tekke baktı ki planlar tutmadı! İkinci yarıya başlarken Onuachu'yu oyuna almak zorunda kaldı. Olaigbe kenara geldi. Onuachu, girer girmez harika bir gol attı, ne kadar büyük bir golcü olduğunu gösterdi ve ligde 12 gole ulaştı. Bu güzel gol bile Trabzonspor tribünlerini ateşleyemedi! Nesi var bu tribünlerin, neden böyle bir türlü çözemedim! Bu arada Nwaiwu'nun savunma performansını beğendim. Çok topla buluştu. Geriden oyun kurdu, bekine yardım etti, etkili kademelere girdi. Her maç daha iyiye gidiyor. En önemlisi de Batagov'u rahatlattı.
Mathias Lovik öne doğru oynayan bir sol bek. Oysa oyunun bir de savunma tarafı var. Diabate'nin attığı golde ortalarda yoktu, çok gerilerde kaldı Lovik. İlk maçıydı acımasız olmamak lazım. Ama etkisizdi. Batagov da bu kadar rahat vuruş şansı vermemeliydi Kasımpaşalı oyuncuya. Skora denge geldikten sonra Trabzonspor daha hızlı oynamalıydı. Maç boyunca önde çoğalamayan bir Trabzonspor izledik. Ama oyunun son bölümde Zubkov öyle bir gol attı ki… Bir anda gözlerimizin pası silindi. Sezonun en güzel gollerinden birini attı Trabzonspor'un cesur yüreği! Trabzonspor belki iyi oynamadı ama kazanmasını bildi. Zirve yarışının içinde bir Trabzonspor var ortada! Peki taraftar nerede!
REHA KAPSAL - ÖZGÜVEN!
Bordo mavililer, yener ve yenilir skordan bağımsız iç sahada böyle temposuz, isteksiz ve agresif olmayan görüntü vermesi doğru değil. Rakip hissedecek ve de hissettireceksin Trabzon'dan çıkış olmadığını. Geçmişteki başarılı kadroların en büyük özelliği buydu ve kulüpün DNA'sında zaten var. Onun için bunu unutmamak ve de başarılı olmak için unutturmamak gerekiyor. Bunu da sanırım Fatih hoca herkesten çok daha iyi biliyor. İlk devrede ne kadar bordo mavililerin etkisiz olduğunun özetini sanırım bu veriler çok iyi anlatıyor; % 62 topla oynayıp rakip ceza sahası içinde 5 kere topla buluşup, 8 şut atıp, bunların 1 tanesinin yalnız rakip ceza sahası içinde olması. Maç planı, organizasyon ve üretkenliğin ne kadar yetersiz olduğunun net göstergesi.
İkinci yarı tabii ki bu oyun Onuachu'yu çağrıyordu ve onunla beraber diğer tecrübeli isim olan Zubkov'un sorumluluk alması bekleniyordu. Nitekim ikisi de farkını gösterip alınan 3 puanda büyük pay sahibi oldular. Oulai iyi oyuncu ama gol ve asist olarak takımına daha fazla katkı vermesi lazım. Yeni iki savunmacının Nwaiwu ve Lovik'in, performansını değerlendirmek için biraz zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.
Trabzonspor'un kadrosu, çok genç ve gelişime açık. Potansiyelinin, daha yüksek performansa çekilmesi gerekiyor. Bunu da Fatih hocanın yapacağından hiç şüphem yok. Üst sıralardan kopmamak adına bu galibiyet bir yerde çok elzemdi. Hem bir seri yakalamak hem de tekrar kazanma alışkanlığını elde etmek, birde takımın tekrar özgüvenini kazanması, alınan 3 puandan daha önemli idi.
MUSTAFA ÇULCU - ACEMİ HAKEM!
Seyircilerin elinde dalgalanan ay yıldızlı şanlı bayrağımızla, Papara Park'ta şölen vardı. TFF'nin mottosu, "Futbola aşığız küfüre karşıyız" pankartı umarım olumlu yansır. Trabzonspor'un ön alan baskısı 10 dakika sürdü. Kadrosunda önemli değişiklikler yapmış, güçlenmiş Kasımpaşa, ilerleyen dakikalarda kendi oyununu kabul ettirdi. Futbol adına keyif alamadığımız, pozisyonu az temposu düşük zevksiz bir ilk yarı seyrettik. Onuachu bir geldi, pir geldi. 49. dakikada sarı kart gördü, 50. dakikada golü buldu. Osimhen Galatasaray için neyse, Onuachu Trabzonspor için o. Kasımpaşa gole rağmen oyundan hiç düşmedi. 4-1-4-1 ile alan ve adam markajını, ayağa pası iyi yaptı. Kontratakla gol aradı. Diabate'nin golü ile beraberliği yakaladı.
Maçın başından itibaren çok çalışan, arayan Zubkov, akıl dolu çok klas bir vuruşla galibiyeti getirdi. Trabzonspor'un futbolunda, temposunda; heyecan ve isteğinde düşüş var. Ali Yılmaz ve ekibinin 6 dakika gecikme ile maçı 20.06'da başlatması, tam bir plansızlık ve otorite zafiyetidir. Temaslı oyunla, faul arasında çok ince bir çizgi vardır. Bunu iyi ayırt eden, uygulayan hakem saygı görür. Aksi olursa, "Hakem futbolu bilmiyor" derler, tepki verirler hatta gülerler. Hakemin faul standardı yoktu. Muçi'nin 29. dakikada bilerek ayakla oynadığı top, yükseliyor koluna geliyor hakem elle oynama çaldı. Demek ki Muçi kendi ceza alanı içinde olsa Trabzonspor aleyhine penaltı verecekmiş, skandal yorum ve karar! Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Hakemi zorlayan majör karar yok. Acemilik var. Güya az faul çalma gayreti vardı ama 31 faul ile tamamladı.