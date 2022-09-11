Kasımpaşa Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Juan Mata açıklaması! "Sakatlık riski var"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan yeni transferler Mauro Icardi ve Juan Mata'nın son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Son hafta 5 oyuncu katıldı. 3 oyuncumuz takımıyla çalışıyordu. Icardi sezon başı kampı yaptı ama sonraki süreçte takımla çalışma yapmadı. Juan Mata uzun süre takım çalışması yapmadı. Icardi inşallah haftaya. O da şu an tam hazır olmadığını söyledi. Erken oynaması halinde sakatlık riski de var.

Ne kadar transfer yapıyorsanız yapın, sahaya 11 kişi çıkıyorsunuz. Kadro değişimi oldu ama biz oyuncularına güvenen bir ekip olduk. Oyun olarak da ilerliyoruz. Çok fazla değişime uğramış, inandığı yolda ilerlemek isteyen bir takım olduk.