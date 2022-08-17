Galatasaray Alberth Elis transferinde mutlu sona ulaştı.

Mertens ve Torreira bombalarını patlatan Cimbom transferde atağa kalktı.
Sarı kırmızılılar birçok golcü oyuncu ile görüşüyor.
Forvet hattında derinlik oluşturmak isteyen Okan Buruk Seferovic ile birlikte rekabete girecek bir yıldız istiyor.
Mertens ve Torreira bombalarını patlatan Cimbom transferde atağa kalktı.
Sarı kırmızılılar birçok golcü oyuncu ile görüşüyor.
Forvet hattında derinlik oluşturmak isteyen Okan Buruk Seferovic ile birlikte rekabete girecek bir yıldız istiyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarında transferin devam edeceğini söylemişti.
Sarı kırmızılıların transfer komitesi Fransa'da yoğun mesai harcıyor.
Honduraslı gazeteci, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği forvet oyuncusu için flaş bir iddia ortaya attı.
Gazeteci Alvaro de La Rocha, Bordeaux takımının golcüsü Alberth Elis'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Galatasaray futbolcu ile sözleşme süresi ve maaşı konusunda anlaştı.
Alberth Elis, bu yaz Bordeaux'ya yaklaşık 6 milyon Euro'ya imza attı.
Honduras Milli Takım oyuncusu Elis, 53 kez milli formayı giydi.
Golcü futbolcu milli takım formasıyla 12 gol kaydetti.
ALBERTH ELIS KİMDİR?
Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur.
Golcü oyuncu, Honduras'ın San Pedro Sula kentinde dünyaya gelmiştir.
26 yaşındaki futbolcu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır.
Fransız basınında yer alan haber.