Haberler Galatasaray Galatasaray Alberth Elis transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray Alberth Elis transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılılar dünya yıldızlarının transferinden sonra bir yıldız ismi daha getiriyor. Forvet hattında bir çok isimler görüşen Galatasaray yönetimi Fransa'da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Honduraslı gazeteci Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği golcü oyuncu ile sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığını açıkladı. İşte transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:46
ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray Alberth Elis transferinde mutlu sona ulaştı.

Mertens ve Torreira bombalarını patlatan Cimbom transferde atağa kalktı.

Galatasaray Alberth Elis transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılılar birçok golcü oyuncu ile görüşüyor.

Galatasaray Alberth Elis transferinde mutlu sona ulaştı.

Forvet hattında derinlik oluşturmak isteyen Okan Buruk Seferovic ile birlikte rekabete girecek bir yıldız istiyor.

Galatasaray Alberth Elis transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarında transferin devam edeceğini söylemişti.

Galatasaray Alberth Elis transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılıların transfer komitesi Fransa'da yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray Alberth Elis transferinde mutlu sona ulaştı.

Honduraslı gazeteci, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği forvet oyuncusu için flaş bir iddia ortaya attı.

Galatasaray Alberth Elis transferinde mutlu sona ulaştı.

ALBERTH ELIS KİMDİR?

Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur.

Galatasaray Alberth Elis transferinde mutlu sona ulaştı.

Golcü oyuncu, Honduras'ın San Pedro Sula kentinde dünyaya gelmiştir.

Galatasaray Alberth Elis transferinde mutlu sona ulaştı.

26 yaşındaki futbolcu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yıldız ismi sildi! Transfer sayısı 4'e çıktı
Aslan'a Jamaikalı golcü!
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ 2022! Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? Başvuru şartları ve maaşları
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 17 Ağustos Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Ağustos Çarşamba barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Türkiye'den teklif aldım ama..." "Türkiye'den teklif aldım ama..." 10:46
İşte G.Saray'ın yeni golcüsü! İşte G.Saray'ın yeni golcüsü! 10:46
Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 10:26
Sivasspor'un Malmö maçı kadrosu açıklandı Sivasspor'un Malmö maçı kadrosu açıklandı 10:18
Dinamo Kiev - Benfica maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Benfica maçı saat kaçta? 10:04
Karabağ - Viktoria Plzen maçı saat kaçta? Karabağ - Viktoria Plzen maçı saat kaçta? 09:55
Daha Eski
Bu işin Trabzon'u var! Bu işin Trabzon'u var! 00:58
Naci Ünüvar Trabzon’a Naci Ünüvar Trabzon’a 00:59
Bartra için 8 milyon euro istediler! Bartra için 8 milyon euro istediler! 01:00
Daha bitmedi Daha bitmedi 01:01
Ahmetcan imzalıyor Ahmetcan imzalıyor 01:02
Bu bir testti Bu bir testti 01:02