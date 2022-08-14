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GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Galatasaray transfer haberi... Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Aslan Süper Lig'de çıktığı 2 karşılaşmada 1 gol kaydederken Okan Buruk forvet hattını güçlendirmek istiyor. Galatasaray'ın peşinde olduğu İtalyan golcü Belotti transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın transferdeki rakibi Roma, rotasını başka yöne çevirdi. İşte transferin detayları... (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 11:03 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 11:11
ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Aslan, kadrosununu güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Galatasaray, transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katarak taraftarını yeni sezon öncesi umutlandırdı.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Sarı kırmızılılar Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Galatasaray'ın evinde yaşadığı şok sonrası yönetim vakit kaybetmeden kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

2 haftada 1 gol atan Galatasaray hücumda sorun yaşıyor.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Mertens ve Torreira ile takımını güçlendiren Galatasaray hücum hattında yıldız bir ismi bitirmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Okan Buruk'un basın toplantısında eksik bölgelere takviyeler yapılacak açıklaması okları forvet hattına çevirdi.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Gol sorunu yaşayan Galatasaray, problemi İtalyan golcü Andrea Belotti ile çözmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

İtalyan basınına göre, Sarı kırmızılıların transferdeki rakibi Roma, transferde b planını devreye soktu.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

İtalyan temsilcisi Lig'in başlamasıyla birlikte hücum hattına bir an önce takviye yapmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Roma, Salernitana forması giyen Ola Solbakken ile görüşüyor.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Roma transferde rota değiştirirse Galatasaray, Belotti transferinde yalnız kalacak.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Galatasaray Belotti için yıllık 3.3 milyon Euro'luk maaş teklifi yapmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Cimbom, sezon başında Norveçli golcü Ola Solbakken ile ilgileniyordu.

GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Transfer döneminin önemli isimlerinden Solbakken için Salernitana kulübüne gelen pek çok teklif var.

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