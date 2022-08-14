GALATASARAY HABERİ: Andrea Belotti transferinde Ola Solbakken detayı ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Aslan, kadrosununu güçlendirmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Aslan, kadrosununu güçlendirmek istiyor.
Galatasaray, transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katarak taraftarını yeni sezon öncesi umutlandırdı.
Sarı kırmızılılar Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Galatasaray'ın evinde yaşadığı şok sonrası yönetim vakit kaybetmeden kolları sıvadı.
2 haftada 1 gol atan Galatasaray hücumda sorun yaşıyor.
Mertens ve Torreira ile takımını güçlendiren Galatasaray hücum hattında yıldız bir ismi bitirmek istiyor.
Okan Buruk'un basın toplantısında eksik bölgelere takviyeler yapılacak açıklaması okları forvet hattına çevirdi.
Gol sorunu yaşayan Galatasaray, problemi İtalyan golcü Andrea Belotti ile çözmek istiyor.
İtalyan temsilcisi Lig'in başlamasıyla birlikte hücum hattına bir an önce takviye yapmak istiyor.
Roma, Salernitana forması giyen Ola Solbakken ile görüşüyor.
Roma transferde rota değiştirirse Galatasaray, Belotti transferinde yalnız kalacak.
Galatasaray Belotti için yıllık 3.3 milyon Euro'luk maaş teklifi yapmıştı.
Cimbom, sezon başında Norveçli golcü Ola Solbakken ile ilgileniyordu.
Transfer döneminin önemli isimlerinden Solbakken için Salernitana kulübüne gelen pek çok teklif var.
İtalyan basınında yer alan haber.