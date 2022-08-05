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Kayserispor'da Bernard Mensah güç topluyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Kayserispor'daki Bernad Mensah sorusunu yanıt buldu. Uzun süre forma giyemeyen yıldız futbolcunun maçlarda en az 15-20 dakika forma giyebileceği açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 10:16
Kayserispor'da Bernard Mensah güç topluyor

Yukatel Kayserispor kaptanlarından Bernard Mensah, güç topluyor.

Kayserispor'da uzun süredir forma giyemeyen Bernard Mensah'ın sahaya ne zaman ilk 11'de çıkacağı sorusu yanıt buldu.

eknik Direktör Çağdaş Atan, Mensah'ın ne zaman tam manası ile oynayacağını açıkladı. Mensah'ın şu an için sert maçlarda 15-30 dakika arasında forma giyebileceğini söyleyen Atan, "Sağlık ekibimiz çok iyi çalışıyor. Biz de Mensah'a iyi çalışma programı veriyoruz.

Mensah'ın performansı bize umut veriyor. Şu an için ilk 11'de oynayamaz. İlk 4 haftada ilk 11'de oynayacak seviyede değil ama sonraki haftadan tam hazır hale gelecektir" dedi.

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