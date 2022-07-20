Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Transferde hummalı bir operasyon yürüten Galatasaray'da eksik bölgelere takviyeler yapılmaya başlandı.
Transferde hummalı bir operasyon yürüten Galatasaray'da eksik bölgelere takviyeler yapılmaya başlandı.
Teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek yönetiminin koordineli bir şekilde yürüttüğü harekatta tüm detaylar masaya yatırılıyor.
Hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda gözler orta saha bölgesine çevrildi.
Bu mevkide güçlü bir rotasyon oluşturmayı amaçlayan Cimbom, transferde direkt katkı verecek isimlere yöneldi.
Sergio Oliveira'yı renklerine bağlayarak ilk hamleyi gerçekleştiren Galatasaray, orta sahaya bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı.
PSG'nin yıldızı Idrissa Gueye ile uzun süredir ilgilenen sarı-kırmızılılar, beklenen geri dönüşü alamadı.
Senegalli futbolcunun yüksek ücret talebi, Galatasaray yönetiminin geri adım atmasına neden oldu.
Transferde rotayı İskoçya'ya kıran Aslan, Rangers'ın Finlandiyalı yıldızı Glen Kamara'nın peşine düştü.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için Rangers'a 7 milyon poundluk teklifte bulundu.
Rangers'ın kadrosunda önemli bir yer tutan Kamara'ya Avrupa'dan birçok takımın ilgi gösterdiğinin altı çizildi.
Brighton, Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın Kamara için devrede olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Rangers'ta 52 resmi maça çıkan Kamara, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.
Finlandiyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 46 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Glen Kamara'nın Rangers ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.