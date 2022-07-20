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Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Son dakika spor haberi: Süper Lig devi Galatasaray orta saha arayışlarına son sürat devam ediyor. Idrissa Gueye'den istediği geri dönüşü alamayan sarı-kırmızılılarda rota İskoçya'ya döndü. Cimbom, Rangers'ın yıldız futbolcusu Glen Kamara'yı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basını, Galatasaray'ın Finlandiyalı futbolcunun transferi için Rangers'a yaptığı teklifi duyurdu. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:59
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Transferde hummalı bir operasyon yürüten Galatasaray'da eksik bölgelere takviyeler yapılmaya başlandı.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek yönetiminin koordineli bir şekilde yürüttüğü harekatta tüm detaylar masaya yatırılıyor.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda gözler orta saha bölgesine çevrildi.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Bu mevkide güçlü bir rotasyon oluşturmayı amaçlayan Cimbom, transferde direkt katkı verecek isimlere yöneldi.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Sergio Oliveira'yı renklerine bağlayarak ilk hamleyi gerçekleştiren Galatasaray, orta sahaya bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

PSG'nin yıldızı Idrissa Gueye ile uzun süredir ilgilenen sarı-kırmızılılar, beklenen geri dönüşü alamadı.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Senegalli futbolcunun yüksek ücret talebi, Galatasaray yönetiminin geri adım atmasına neden oldu.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Transferde rotayı İskoçya'ya kıran Aslan, Rangers'ın Finlandiyalı yıldızı Glen Kamara'nın peşine düştü.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için Rangers'a 7 milyon poundluk teklifte bulundu.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Rangers'ın kadrosunda önemli bir yer tutan Kamara'ya Avrupa'dan birçok takımın ilgi gösterdiğinin altı çizildi.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Brighton, Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın Kamara için devrede olduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Geçtiğimiz sezon Rangers'ta 52 resmi maça çıkan Kamara, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Finlandiyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 46 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Galatasaray'dan transferde Glen Kamara hamlesi! İngilizler teklifi duyurdu

Glen Kamara'nın Rangers ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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