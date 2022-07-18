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GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed idmanı tamamlayamadı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların son yaptığı antrenmanda ağrıları olduğu ifade edilen Mostafa Mohamed ile Emin Bayram, idmanın son bölümünü tamamlayamadı. Öte yandan antrenmana Abdülkerim Bardakcı da katılmadı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:39
GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed idmanı tamamlayamadı!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştiren Galatasaray, çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan sabah idmanı ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, sonrasında dört grup halinde iki yarı sahada çift kale maç oynadı. Emin Bayram ve Mostafa Mohamed, ağrıları nedeniyle son bölümde antrenmanı bıraktı. Rahatsızlığı olduğu bildirilen Abdülkerim Bardakcı ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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