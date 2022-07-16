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Galatasaray - Sigma Olomouc maç sonucu: 2-0 (GS Sigma Olomouc maç özeti izle)

Galatasaray hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile kozlarını paylaştı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Yunus Akgün ve 65. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 21:48 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 21:57
Galatasaray - Sigma Olomouc maç sonucu: 2-0 (GS Sigma Olomouc maç özeti izle)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üçüncü hazırlık maçını Çekya ekibi Sigma Olomouc ile oynayan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Profirtel Arena'da oynanan müsabakada Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Yunus Akgün ve 65. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.

Aslan, ilk hazırlık karşılaşmasında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında ise MOL Fehervar ile karşılaştı ve mücadeleyi 1-0'lık skorla tekrardan mağlubiyetle tamamladı.

Hazırlık maçlarına Avusturya'da yapacağı kampla devam edecek olan Galatasaray, 19 Temmuz Salı günü Pardubice ile oynayacak.

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