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Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar orta sahaya bir transfer yapmak isterken, Portekiz basınından sürpriz bir haber geldi. Buna göre Galatasaray, son olarak Alanyaspor'da forma giyen, bonservisi Braga'da olan Portekizli orta saha oyuncusu Joao Novais ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:07
Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

Sarı-kırmızılılar şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ın transferlerini resmen açıkladı.

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

Galatasaray, transferde önceliğini ise orta saha bölgesine vermiş durumda.

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

Konuyla ilgili sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

"Bir transfer gündemimiz var. Bu gündem içinde arayışlarımız, bulduğumuz, beğendiğimiz ve ilgilendiğimiz oyuncular var. Bu her gün güncelleniyor."

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

"Bir opsiyon çıkıyor, olabilme olasılığına bakıyoruz, görüşüyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Her gün farklı şeyler geliyor."

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

"Önümüzde çok fazla gün var ama transferleri kampa yetiştirmeye çalışıyoruz."

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

"Kampta görmek istediğim oyuncular var. Kadro yapısıyla ilgili bazı düşüncelerimiz var. Bunu ortadan kaldıracak performansları oyuncuların göstermesi gerekiyor. Hem hazırlık kampı hem de hazırlık maçları oyuncular için ölçü olacak."

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

"Elimizdeki değerli oyuncuları kullanmak istiyoruz. Bunun yanı sıra orta sahaya oyuncu almak istiyoruz. Hücumda da bizim için opsiyon olacak oyunculara ihtiyacımız var."

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

Orta saha arayan Galatasaray için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

A Spor editörü Bora Salgın'ın Portekiz basınından derlediği habere göre, sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Joao Novais'i gündemine aldı.

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

Braga'da kadro düşünülmeyen oyuncunun Portekiz ekibinden ayrılacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon kiralık olarak Alanyaspor'da top koşturmuş ve 35 maçta 3 gol 8 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

Portekizli oyuncunun Braga ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

Joao Novais'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak belirtiliyor.

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