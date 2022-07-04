Galatasaray'ın transfer hedefini Portekiz basını duyurdu! Joao Novais

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ın transferlerini resmen açıkladı.
Galatasaray, transferde önceliğini ise orta saha bölgesine vermiş durumda.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ın transferlerini resmen açıkladı.
Galatasaray, transferde önceliğini ise orta saha bölgesine vermiş durumda.
Konuyla ilgili sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:
"Bir transfer gündemimiz var. Bu gündem içinde arayışlarımız, bulduğumuz, beğendiğimiz ve ilgilendiğimiz oyuncular var. Bu her gün güncelleniyor."
"Bir opsiyon çıkıyor, olabilme olasılığına bakıyoruz, görüşüyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Her gün farklı şeyler geliyor."
"Önümüzde çok fazla gün var ama transferleri kampa yetiştirmeye çalışıyoruz."
"Kampta görmek istediğim oyuncular var. Kadro yapısıyla ilgili bazı düşüncelerimiz var. Bunu ortadan kaldıracak performansları oyuncuların göstermesi gerekiyor. Hem hazırlık kampı hem de hazırlık maçları oyuncular için ölçü olacak."
"Elimizdeki değerli oyuncuları kullanmak istiyoruz. Bunun yanı sıra orta sahaya oyuncu almak istiyoruz. Hücumda da bizim için opsiyon olacak oyunculara ihtiyacımız var."
Orta saha arayan Galatasaray için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.
A Spor editörü Bora Salgın'ın Portekiz basınından derlediği habere göre, sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Joao Novais'i gündemine aldı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon kiralık olarak Alanyaspor'da top koşturmuş ve 35 maçta 3 gol 8 asistlik performans sergilemişti.
Portekizli oyuncunun Braga ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Joao Novais'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak belirtiliyor.
İşte Portekiz basınına yansıyan o haber...