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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürdürülürken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme bonservisi Leicester City'de bulunan Nampalys Mendy geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk'un en büyük hedefi güçlü bir orta saha oluşturmak...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

Sarı-kırmızılılarda Taylan, Cicaldau ve Berkan'ın geçen sezon beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

Bu nedenle o bölge için geniş bir liste oluşturuldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

Ayrıca bir yıllık sözleşmesi bulunan futbolcunun, "Bonservisimi bedelsiz alabilirim" demesi de Galatasaray tarafından oldukça cazip bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

ÜCRETİ BELLİ

Nampalys Mendy, geride kalan sezonda sadece 18 maçta forma giyebildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

Nampalys Mendy, Senegal'in Afrika Kupası şampiyonluğunda büyük rol oynamış ve dikkatleri yeniden üzerine çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

Mendy'nin imza atmak için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro ücret talep ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

NAMPALYS MENDY KİMDİR?

Nampalys Mendy, 23 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

30 yaşındaki futbolcu, Fransa'da La Seyne-sur-Mer'de dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

1,67 metre boyundaki orta saha, profesyonel kariyerine Monaco U19'da başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

Sırasıyla Monaco, OGC Nizza ve Leicester City'de top koşturan başarılı futbolcu Senegal Milli Takımı'nda forma giymektedir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

Nampalys Mendy'nin 4 miyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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