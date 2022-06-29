TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota Ada'ya döndü! Nampalys Mendy...

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk'un en büyük hedefi güçlü bir orta saha oluşturmak...
Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk'un en büyük hedefi güçlü bir orta saha oluşturmak...
Bu nedenle o bölge için geniş bir liste oluşturuldu.
Ndombele, İdrissa Gueye, Morgan Sanson, William Carvalho gibi isimler listede bulunuyor.
Geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen Senegalli futbolcu Nampalys Mendy de adaylar arasına dahil edildi.
Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan oyuncunun, Leicester City'de hocasıyla problem yaşadığı ve ayrılmak istediği belirtildi.
Ayrıca bir yıllık sözleşmesi bulunan futbolcunun, "Bonservisimi bedelsiz alabilirim" demesi de Galatasaray tarafından oldukça cazip bulundu.
ÜCRETİ BELLİ
Nampalys Mendy, geride kalan sezonda sadece 18 maçta forma giyebildi.
Nampalys Mendy, Senegal'in Afrika Kupası şampiyonluğunda büyük rol oynamış ve dikkatleri yeniden üzerine çekmişti.
Mendy'nin imza atmak için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro ücret talep ettiği belirtildi.
NAMPALYS MENDY KİMDİR?
Nampalys Mendy, 23 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur.
30 yaşındaki futbolcu, Fransa'da La Seyne-sur-Mer'de dünyaya gelmiştir.
1,67 metre boyundaki orta saha, profesyonel kariyerine Monaco U19'da başlamıştır.
Sırasıyla Monaco, OGC Nizza ve Leicester City'de top koşturan başarılı futbolcu Senegal Milli Takımı'nda forma giymektedir.
Nampalys Mendy'nin 4 miyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.