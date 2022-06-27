GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022-23 sezonu planlamasını netleştirdi.
Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022-23 sezonu planlamasını netleştirdi.
Abdülkerim ve Kazımcan'ı alan G.Saray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
G.Saray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yoğun bir mesai harcadı.
Gelecek sezonun kadro planlamasını netleştirmek için yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan Buruk, transfer yapılacak bölgeleri belirledi.
Konyaspor'dan stoper Abdülkerim Bardakçı'yı bonservisiyle, Eyüpspor'dan sol bek Kazımcan Karataş'ı da kiralık olarak renklerine katan sarı kırmızılılarda gündem forvet trasnferi...
GÜNDEME GELEN SON İSİM LIVAJA
Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja oldu.
Hırvatistan ekibi Hajduk Split'te sergilediği 32 gol-7 asistlik performansla sezona damgasını vuran Livaja, sarı-kırmızılı kulübün gündemine geldi.
Sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan 28 yaşındaki Hırvat golcünün kulübünden garanti ücret olarak yıllık 1 milyon Euro aldığı öğrenildi.
İTALYA SERÜVENİNDE ARADIĞINI BULAMADI
Genç yaşında Inter'e transfer olan Livaja hem Milano ekibinde hem de kiralık olarak gittiği Cesena ve Lugano'da bekleneni verememişti.
Marko Livaja, sonrasında 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Atalanta'nın yolunu tutmuştu.
Ardından 6.5 milyon Euro'ya Kazan'a giden tecrübeli golcü, İspanya ve Yunanistan deneyimleri sonrasında altyapısından yetiştiği Hajduk Split'e döndü.
Livaja, 10 numara ve ikinci forvet olarak da görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan yıldız futbolcu daha önce transferde gündeme gelmişti.
Ayrıca Livaja için bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor da devreye girmişti.