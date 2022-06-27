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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündem forvet... Diagne ve Gomis'ten birini göndermek isteyen G.Saray, 1 milyon Euro çıkış maddesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu listesine ekledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022-23 sezonu planlamasını netleştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

Abdülkerim ve Kazımcan'ı alan G.Saray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

G.Saray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yoğun bir mesai harcadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

Gelecek sezonun kadro planlamasını netleştirmek için yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan Buruk, transfer yapılacak bölgeleri belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

Konyaspor'dan stoper Abdülkerim Bardakçı'yı bonservisiyle, Eyüpspor'dan sol bek Kazımcan Karataş'ı da kiralık olarak renklerine katan sarı kırmızılılarda gündem forvet trasnferi...

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

GÜNDEME GELEN SON İSİM LIVAJA

Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

Hırvatistan ekibi Hajduk Split'te sergilediği 32 gol-7 asistlik performansla sezona damgasını vuran Livaja, sarı-kırmızılı kulübün gündemine geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

Sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan 28 yaşındaki Hırvat golcünün kulübünden garanti ücret olarak yıllık 1 milyon Euro aldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

İTALYA SERÜVENİNDE ARADIĞINI BULAMADI

Genç yaşında Inter'e transfer olan Livaja hem Milano ekibinde hem de kiralık olarak gittiği Cesena ve Lugano'da bekleneni verememişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

Marko Livaja, sonrasında 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Atalanta'nın yolunu tutmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

Ardından 6.5 milyon Euro'ya Kazan'a giden tecrübeli golcü, İspanya ve Yunanistan deneyimleri sonrasında altyapısından yetiştiği Hajduk Split'e döndü.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da gündeme gelen son isim Marko Livaja!

Livaja, 10 numara ve ikinci forvet olarak da görev yapabiliyor.

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