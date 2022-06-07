GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Twitter'ı etkin olarak kullanan anne Elmas, Terim'in "Son dönemde Galatasaray'da en büyük pişmanlığım, hiç veli toplantısı yapmadım" sözlerini alıntılayarak altına, "Bizde akıl yetilerini kaybedip, çocuklar ve eşi vasisi tayin edilen adamı fazla ciddiye aldık. Ebeveynler ölene kadar evlatlarının arkasına çınar olur. Onlar kızsa da. Aksi düşünülemez. Tersi çok acı olur. Onun gibi" diye yazdı.
Galatasaray Başkanı olarak son haftasını geçiren ve son olarak Terim'i hedef alan sözleriyle gündeme gelen Burak Elmas için kulislerde ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Elmas'ın sarı-kırmızılı kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na geçmeye hazırlandığı ileri sürüldü.