GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

"Fatih Terim iki arkadaşımla bana 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' mesajı yolladı. Ben de 'Hayırlı olsun' dedim. Hem teknik direktör hem de üye yani kulübün sahibi gibi davranamazsınız. Öyle olursa işler karışır, seçim yapmalısınız."