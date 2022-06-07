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GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas verdiği röportajda, “Ona karşı olan duygularım kırgınlıktan kızgınlığa dönmüş durumda... Bugünkü aklım olsaydı Fatih Terim’i daha önce görevden alırdım” diyerek zehir zemberek açıklamalar yaptı. Bir süre sessizliğini koruyan Fatih Terim suskunluğunu bozdu ve gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Öte yandan Burak Elmas ile Fatih Terim arasındaki söz düelosuna, anne Saniye Elmas da katıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Fatih Terim arasındaki kriz derinleşiyor. 11 Haziran'daki seçim öncesi gündem bir anda değişti.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Son olarak Youtube'da Vole isimli kanala röportaj veren Elmas, Terim'i sert sözlerle hedef aldı.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

İşte Burak Elmas'ın sözleri:

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

"Fatih Terim'in ayrılığı sadece saha içi sonuçlarıyla alakalı değildi" diyerek arka planda birçok şeyin yaşandığını ifade eden Elmas, "Fatih Terim'e karşı olan duygularım kırgınlıktan kızgınlığa dönmüş durumda…"

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

"Galatasaray adına kızgınım. Bugünkü aklım olsaydı Fatih Terim'i daha önce görevden alırdım"

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Elmas, "Keşke yazın yaptığımız transferlere daha çok dahil olsaydım" diyerek gençleştirme operasyonuyla ilgili de topu tecrübeli hocaya attı.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

İşte büyük ses getiren o röportajdan satırbaşları:

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

"Üye Fatih Terim ve teknik direktör Fatih Terim'i birbirinden ayırdım. O rollerin birbirine karışmaması lazım çünkü o zaman sağlıksız bir ilişki oluyor. Üyeler kulübün sahibidir, teknik direktörler profesyoneldir. İkisini de yapamazsınız aynı zamanda..."

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

"Taraftara mesajım oyuncu, teknik direktör, yönetici her kimse ona olan sevginiz armaya olan sevgiyi geçmesin."

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

"Fatih Terim iki arkadaşımla bana 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' mesajı yolladı. Ben de 'Hayırlı olsun' dedim. Hem teknik direktör hem de üye yani kulübün sahibi gibi davranamazsınız. Öyle olursa işler karışır, seçim yapmalısınız."

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

"Genel Kurul'da 'Teknik direktör Fatih Terim olursa oy veririz' diyen kaç kişi var, onun sayısını tespit etmedim."

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

"Sonraki gelişmeleri, yapılanları görünce ayrılık kararını daha erken vermem lazımdı. İyi niyetimin karşılığını alamadım."

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

"Fatih Terim kalsaydı futbol takımının tablosu bana göre değişmezdi."

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Uzun bir süredir Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın eleştirileri karşısında sessizliğini koruyan Fatih Terim sonunda patladı.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Spor Gecesi programından Gökhan Dinç'e konuşan tecrübeli hoca, "Galatasaray'da son dönemde yapmadığım en büyük pişmanlığım, veli toplantısı yapmamak" diyerek Elmas'ı hedef aldı.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Terim "İbrasızlık için çalıştı iddiaları" için de; Ben kulübün sahibi değilim ki, kulübün üyesiyim. Ama insanlar şunu iyi bilsinler ki ben birisi için çalışmış olsam sonuç böyle olmazdı" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Yönetimin görev yaptığı dönemde kendisini yalnız bıraktığını belirten Terim, "Ben her yerde Galatasaray'ın haklarını savundum ve yapayalnız kaldım. Galatasaray'ın hakları çalınırken kimse bunun karşısında durmadı. Benim derdim kişisel değil... Aysal, Cengiz, Elmas değil! Beni yalnız bıraktılar! Benim derdim Galatasaray'ın haklarını savunmak" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Pandemi ve sonrası yalnız bırakıldığını tekrarlayan Fatih Terim, "Kimsenin gelmesine, gitmesine karışmam. Seçim var. Seçim bitsin gerek görürsem konuşurum" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Burak Elmas ile Fatih Terim arasındaki demeç savaşına bir yenisi daha eklendi.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Piranaspor'a konuşan Galatasaray Başkanı Elmas, tecrübeli teknik adamın sözlerine, "Veli toplantısı yapmak istiyorsa Galatasaray Lisesi'nin Okul Aile Birliği'ne girseydi; hem de Galatasaray ona yılda 3 milyon euro ücret ödemekten kurtulurdu" şeklinde yanıt verdi.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Burak Elmas ile Fatih Terim arasındaki söz düellosuna anne Saniye Elmas da katıldı.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Twitter'ı etkin olarak kullanan anne Elmas, Terim'in "Son dönemde Galatasaray'da en büyük pişmanlığım, hiç veli toplantısı yapmadım" sözlerini alıntılayarak altına, "Bizde akıl yetilerini kaybedip, çocuklar ve eşi vasisi tayin edilen adamı fazla ciddiye aldık. Ebeveynler ölene kadar evlatlarının arkasına çınar olur. Onlar kızsa da. Aksi düşünülemez. Tersi çok acı olur. Onun gibi" diye yazdı.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Galatasaray Başkanı olarak son haftasını geçiren ve son olarak Terim'i hedef alan sözleriyle gündeme gelen Burak Elmas için kulislerde ilginç bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ: Kılıçlar çekildi! Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert cevap

Elmas'ın sarı-kırmızılı kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na geçmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

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