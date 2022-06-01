Projelerini açıklayacak

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, 3 Haziran Cuma günü projelerini açıklayacağını duyurdu.Yazılı bir açıklama yapan Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulun bir milat olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Bu nedenle ben ve arkadaşlarım bu tarihi ve kritik dönemde sorumluluk alarak göreve talip olduk. Mevcut sorunları bildiğimiz gibi çözümlerimiz de hazır. Hepsi konularında uzman kişilerin hazırladığı projelerimiz, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmıştır" dedi.

BAŞARI GELECEK

Dursun Özbek, Galatasaray'ın yeni başarılara yelken açacağını belirterek, "Şanlı tarihimizde yer alan ve bizi ilklerin takımı yapan sportif başarılarımızı tekrarlayacak ve daha da ileri taşıyacak kararları almak için kararlıyız. Başta futbol olmak üzere, tüm branşlarda başarıyı getirecek kadroları oluşturmak öncelikli hedefimizdir" dedi.

SUNUM ZORLU'DA



Asıl amacımız kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulmasıdır" diyen Özbek şöyle devam etti: Ada, Florya, Columbus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, Alt Yapı Reformu, yeni araziler gibi konuları kapsayan tüm projelerimizi, Cuma günü saat 19.30'da Zorlu Gösteri Merkezi'nde açıklayacağız."