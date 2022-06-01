Haberler Galatasaray Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda, 8 isimle yollar resmen ayrıldı. Bu isimlerin arasında, Galatasaray altyapısından yetişen ve sayısız başarılar elde eden Arda Turan ile beraber, Babel ve Feghouli gibi isimler de yer aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 09:49
Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

Bu isimlerin arasında sarı kırmızılılarla şampiyonluk yaşamış yıldızlar da bulunuyor.

Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

ARDA NEREDE DEVAM EDECEK?
Öte yandan Arda Turan'ın, Galatasara altyapısında görev alabileceği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

Bununla beraber Babel ve Feghouli'nin de akıbeti merak konusu.

Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

Her iki yıldızın da gelecek teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.

Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

Her iki yıldızın da gelecek teklifleri değerlendireceği belirtiliyor.

Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

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ARDA TURAN

Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

BABEL

Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

SEMİH KAYA

Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

HALİL DERVİŞOĞLU

Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

FEGHOULI

Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

PENA

Galatasaray'da bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu...

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