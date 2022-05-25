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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da gözler seçimde. Dursun Özbek ise transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Özbek'in seçimi kazanması durumunda Nemanja Matic için devreye gireceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

Galatasaray'da tüm dikkatler 11 Haziran'daki seçime çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

Divan Kurulu'na resmen adaylık başvurusu yapan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kongre çalışmalarını tam gaz devam ederken zaman darlığı nedeniyle bir yandan da seçim sonrası için hazırlık yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

Özellikle yeni teknik adamın belirlenmesi için görüşmeler yaparlarken takıma katılacak yeni oyuncuların belirlenmesi için de temaslar sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

Fatih Terim ve Okan Buruk üzerinde duran Özbek'in taraftarları sevindirecek bir oyuncunun da peşine düştüğü öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

YENİ BİR MACERAYA HAZIR

Bu ismin, Manchester United'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağını açıklayan Nemanja Matic olduğu ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

Bu sezon özellikle orta sahada büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekibin, 33 yaşında olan ve tecrübesiyle öne çıkan Sırp ön liberoyla gücüne güç katmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

31 Temmuz 2017 tarihinde Chelsea'den Manchester United'a 44.7 milyon euro'ya transfer olan Matic'in yeni bir maceraya hazır olduğu ve İngiltere'den eğer beklediği teklifleri alamazsa Galatasaray'a "Evet" deme olasılığı yüksek görülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

Manchester United'da orta saha mevkiinde forma giyen Nemanja Matic, 01 Ağustos 1988 tarihinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

1.94 metre boyunda ve 86 kilo olan Sırp futbolcu, sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

Bu sezon Premier League'de 23 maça çıkan oyuncu, 4 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

537 MAÇA ÇIKTI

Kosice, Chelsea, Vitesse, Benfica ve Manchester United formaları giyen Nemanja Matic, kariyeri boyunca 537 maça çıkarken 26 gol ve 36 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

Manchester United'ın devam etmeyi düşünmediği Matic ile Galatasaray'ın yanı sıra Fulham da ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

JUVENTUS DA PEŞİNDE

Daily Star'ın haberine göre Matic, yeni sezonda Juventus forması giymeye hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

Bu anlaşma için Matic'in 10 milyon sterlin imza parası alacağı ifade edilmekte.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Nemanja Matic'in peşinde!

Daha önce Manchester United'dan ayrılacağını açıklayan Matic, Crystal Palace maçıyla birlikte son kez United forması giymiş oldu.

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