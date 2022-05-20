Haberler Galatasaray Antalyaspor - Galatasaray maçı CANLI izle! Antalya GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Antalyaspor - Galatasaray maçı CANLI izle! Antalya GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Antalyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde büyük bir çıkışa geçen Akdeniz ekibi evindeki maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. İyi bir sezon geçirmeyen Domenec Torrent yönetimindeki Cimbom, sezonu 3 puanla tamamlamayı amaçlıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 20:40 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 21:00
Antalyaspor - Galatasaray maçı CANLI izle! Antalya GS maçı canlı anlatım | Galatasaray maçı izle

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Galatasaray zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor.

Süper Lig'de 15 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, serisini sürdürmek istiyor. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılılar ise sezonu 3 puanla kapatmayı amaçlıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Haji Wright

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Halil, Babel, Gomis

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR REKOR PEŞİNDE!
Süper Lig'de 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor.

ANTALYASPOR - GALATASARAY 52. RANDEVUDA
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 52. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, rakibi 7 galibiyet aldı, taraflar 13 maçta eşitliği bozamadı.

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