Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Galatasaray'da gündem seçim... Yeni başkanların hoca adayları belli. Eşref Hamamcıoğlu başkanlık koltuğuna oturursa takımı Rudi Garcia'ya teslim edecek.
Galatasaray'da gündem seçim... Yeni başkanların hoca adayları belli. Eşref Hamamcıoğlu başkanlık koltuğuna oturursa takımı Rudi Garcia'ya teslim edecek.
Adnan Öztürk'ün göreve gelmesi durumunda ise Cimbom'un hocası Okan Buruk olacak.
Eşref Hamamcıoğlu'nun kulübeye oturtacağı Garcia ekibiyle birlikte yeniden buluştu. 58 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın bu sezonki maçlarını saniye saniye izliyor.