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Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kritik seçimi Eşref Hamamcıoğlu kazanırsa kulübeye Rudi Garcia’yı oturtacak.Fransız çalıştırıcı ekibiyle birlikte sarı-kırmızılıları ezberliyor. Cimbom'u mercek altına alan Garcia, hazırladığı rapora göre transfer politikasını şekillendirecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Galatasaray'da gündem seçim... Yeni başkanların hoca adayları belli. Eşref Hamamcıoğlu başkanlık koltuğuna oturursa takımı Rudi Garcia'ya teslim edecek.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Adnan Öztürk'ün göreve gelmesi durumunda ise Cimbom'un hocası Okan Buruk olacak.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Eşref Hamamcıoğlu'nun kulübeye oturtacağı Garcia ekibiyle birlikte yeniden buluştu. 58 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın bu sezonki maçlarını saniye saniye izliyor.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Ekibiyle birlikte Aslan'ın artılarını ve eksilerini not ediyor. Böylece transfer politikasını belirleyecek.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

SÜREKLİ İLETİŞİMDE
Rudi Garcia'nın Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol aklı olan Cenk Ergün ile sürekli temas halinde olduğu da kaydedildi.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

İkili sık sık konuşarak takım üzerinde fikir alışverişinde bulunuyorlar.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Fransız teknik adamın seçim sonuçları belirleniz belirlenmez hızlı şekilde kolları sıvayacağı ve Florya'yı teslim alacağı kaydedildi.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Başarılı çalıştırıcıyla Al-Nasrr da yakından ilgileniyordu ancak Rudi Garcia'nın kariyerine Avrupa macerasında bir meydan okumayla sürdürmek istediği belirtildi. Eşref Hamamcıoğlu da ona çok güveniyor.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Rudi Garcia'nın kariyerinde 2 kupası var. Lille ile 2010- 11 sezonunda hem lig hem kupa şampiyonu oldu.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

BURAK ELMAS NABIZ YOKLUYOR
Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas birkaç defa seçimde aday olmayacağına açıklamıştı.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Ancak Elmas'ın yakın çevresinden gelen yönledirmelerle yeniden aday olmayı düşündüğü belirtildi.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Eski yöneticilerden Adnan Öztürk ile sık sık görüşen Elmas, Ali Dürüst gibi tecrübeli bir isme de danıştı.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Kayınpederi Faruk Süren ile de son bir görüşmeden sonra kararını vereceği kaydedildi.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

ÖZBEK'E BASKI!
Camia ısrarla Eşref Hamamcıoğlu ve Adnan Öztürk'ü yeterli iki profil olarak görmüyor. Eski başkan Dursun Özbek'e ciddi şekilde "Çatı adayımız ol" baskısı var.

Galatasaray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor

Ertelenen seçimde aday olmadığını açıklayan Özbek'in sarı-kırmızılı camianın bu isteğine nasıl bir karşılık vereceği merak konusu. Özellikle genç üyeler, Özbek'in adaylığı için ona baskı kuruyor.

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