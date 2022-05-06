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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılılarda başkan adayı Metin Öztürk’ün ‘sportif direktör’ adayı Levent Nazifoğlu, teknik direktör Okan Buruk’la yapılan görüşmeye içerledi. Kendisinden habersiz böyle bir görüşme yapılmasına sinirlenen ve telefona sarılan Nazifoğlu'nun Öztürk'e sert mesajlar attığı ortaya çıktı. İkili arasındaki iplerin tamamen koptuğu öğrenildi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Henüz Galatasaray'ın seçimli genel kurulu yapılmadı ama Başkan adayı Metin Öztürk'ün ekibi ilk firesini verdi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Öztürk adına, İsmail Sarıkaya, Okan Buruk'la bir araya gelmiş ve teknik direktörlük koltuğu için prensipte anlaşmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Zorlu Center'da yapılan ve A Spor'un ortaya çıkardığı görüşmenin ardından tam anlamıyla yer yerinden oynadı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Buruk'la anlaşılması büyük sansasyon yaratırken Öztürk'ün seçilmeleri halinde sportif direktörlük görevine getireceğini açıkladığı Levent Nazifoğlu'nu ise çileden çıkardı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Kendisinden habersiz böyle bir görüşme yapılmasına sinirlenen ve telefona sarılan Nazifoğlu'nun Öztürk'e sert mesajlar attığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

HABERLER MİDEMİ BULANDIRDI
Whatsapp'tan ''Bugünkü Okan Buruk haberleri gerçekten midemi bulandırdı" diye yazan Levent Nazifoğlu'nun devamında şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Levent Nazifoğlu 'bana oy kaybettirdi ama olsun' diyorsun, sana seçimi Levent Nazifoğlu kazandıracak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Her şeyi çok çabuk unuttun. Etrafındaki dalkavuklarla havaya girdin. Bu iş seçimi kazanmakla olmuyor, bunun her ay divanı var, mali genel kurulu var.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Sana düşman olmak istemiyorum ama sen beni kendine düşman etmeye çalışıyorsun. Sana artık hiç güvenmiyorum." Bunun üzerine Öztürk, ''Çok yakışıksız bir yaklaşım. Bu saygısızlığı affetmem mümkün değil" diyerek Levent Nazifoğlu'yla yollarını ayırdı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

OYLARI DÜŞER Mİ?
Galatasaraylı Sporcular Derneği'nin eski başkanı olan Levent Nazifoğlu'yla yolların ayrılmasının Metin Öztürk'ü ne kadar olumsuz etkileyeceği 11 Haziran'daki seçimde ortaya çıkacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Nazifoğlu bu konuyla ilgili, "Kimseyi etkilemem söz konusu değil. Herkes kendi iradesiyle oyunu kullanacak" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

YILDIZLARI SATACAK
Levent Nazifoğlu, sert açıklamalarını sürdürdü. "Mesele sadece Okan değil, her yerde konuşması da benim canımı sıktı" diyen Nazifoğlu seçilmeleri halinde yaptıkları planları da aktardı. Öztürk'ün, "Paramız yok. Torrent ile devam edeceğiz" dediğini iddia ederken, kaynak yaratmak için Marcao, Kerem ve Nelsson'un satılmasını istediğini de açıkladı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

"BAŞKANI KİMSE TEHDİT EDEMEZ!"
Metin Öztürk, "Okan Buruk ile yapılan görüşme sonrasında bana WhatsApp'tan saygısız tehditvari mesajlar attı. Benim için orda Levent Nazifoğlu bitti" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Metin Öztürk, yaşadıkları tartışmanın ardından, Sporcular Derneği'nden Yalçın Kaya'nın kendisini aradığını ifade etti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Öztürk, "Levent o mesajları sinirli ve oruçlu iken atmış şimdi üzgün. 'Birlikte devam edin' dedi. Ben de 'kimse başkanı tehdit edemez. O iş bitti' diye yanıt verdim" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Öztürk ayrıca, "Birlikte çalışmayı kabul etsem ben iyi başkanım, çalışmak istemeyince şimdi kötü mü oldum" yorumu yaptı.

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