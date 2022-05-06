GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Nazifoğlu bu konuyla ilgili, "Kimseyi etkilemem söz konusu değil. Herkes kendi iradesiyle oyunu kullanacak" diye konuştu.

YILDIZLARI SATACAK

Levent Nazifoğlu, sert açıklamalarını sürdürdü. "Mesele sadece Okan değil, her yerde konuşması da benim canımı sıktı" diyen Nazifoğlu seçilmeleri halinde yaptıkları planları da aktardı. Öztürk'ün, "Paramız yok. Torrent ile devam edeceğiz" dediğini iddia ederken, kaynak yaratmak için Marcao, Kerem ve Nelsson'un satılmasını istediğini de açıkladı.