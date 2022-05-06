GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk krizi! Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Henüz Galatasaray'ın seçimli genel kurulu yapılmadı ama Başkan adayı Metin Öztürk'ün ekibi ilk firesini verdi.
Henüz Galatasaray'ın seçimli genel kurulu yapılmadı ama Başkan adayı Metin Öztürk'ün ekibi ilk firesini verdi.
Geçtiğimiz hafta Öztürk adına, İsmail Sarıkaya, Okan Buruk'la bir araya gelmiş ve teknik direktörlük koltuğu için prensipte anlaşmıştı.
Zorlu Center'da yapılan ve A Spor'un ortaya çıkardığı görüşmenin ardından tam anlamıyla yer yerinden oynadı.
Buruk'la anlaşılması büyük sansasyon yaratırken Öztürk'ün seçilmeleri halinde sportif direktörlük görevine getireceğini açıkladığı Levent Nazifoğlu'nu ise çileden çıkardı.
Kendisinden habersiz böyle bir görüşme yapılmasına sinirlenen ve telefona sarılan Nazifoğlu'nun Öztürk'e sert mesajlar attığı ortaya çıktı.
HABERLER MİDEMİ BULANDIRDI
Whatsapp'tan ''Bugünkü Okan Buruk haberleri gerçekten midemi bulandırdı" diye yazan Levent Nazifoğlu'nun devamında şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Levent Nazifoğlu 'bana oy kaybettirdi ama olsun' diyorsun, sana seçimi Levent Nazifoğlu kazandıracak.
Her şeyi çok çabuk unuttun. Etrafındaki dalkavuklarla havaya girdin. Bu iş seçimi kazanmakla olmuyor, bunun her ay divanı var, mali genel kurulu var.
Sana düşman olmak istemiyorum ama sen beni kendine düşman etmeye çalışıyorsun. Sana artık hiç güvenmiyorum." Bunun üzerine Öztürk, ''Çok yakışıksız bir yaklaşım. Bu saygısızlığı affetmem mümkün değil" diyerek Levent Nazifoğlu'yla yollarını ayırdı.
OYLARI DÜŞER Mİ?
Galatasaraylı Sporcular Derneği'nin eski başkanı olan Levent Nazifoğlu'yla yolların ayrılmasının Metin Öztürk'ü ne kadar olumsuz etkileyeceği 11 Haziran'daki seçimde ortaya çıkacak.
Nazifoğlu bu konuyla ilgili, "Kimseyi etkilemem söz konusu değil. Herkes kendi iradesiyle oyunu kullanacak" diye konuştu.
YILDIZLARI SATACAK
Levent Nazifoğlu, sert açıklamalarını sürdürdü. "Mesele sadece Okan değil, her yerde konuşması da benim canımı sıktı" diyen Nazifoğlu seçilmeleri halinde yaptıkları planları da aktardı. Öztürk'ün, "Paramız yok. Torrent ile devam edeceğiz" dediğini iddia ederken, kaynak yaratmak için Marcao, Kerem ve Nelsson'un satılmasını istediğini de açıkladı.
"BAŞKANI KİMSE TEHDİT EDEMEZ!"
Metin Öztürk, "Okan Buruk ile yapılan görüşme sonrasında bana WhatsApp'tan saygısız tehditvari mesajlar attı. Benim için orda Levent Nazifoğlu bitti" diye konuştu.
Metin Öztürk, yaşadıkları tartışmanın ardından, Sporcular Derneği'nden Yalçın Kaya'nın kendisini aradığını ifade etti.
Öztürk, "Levent o mesajları sinirli ve oruçlu iken atmış şimdi üzgün. 'Birlikte devam edin' dedi. Ben de 'kimse başkanı tehdit edemez. O iş bitti' diye yanıt verdim" ifadesini kullandı.
Öztürk ayrıca, "Birlikte çalışmayı kabul etsem ben iyi başkanım, çalışmak istemeyince şimdi kötü mü oldum" yorumu yaptı.