Ne dediler? 'Torrent'ten hoca olmaz!'

AYHAN AKMAN: Geldiğimiz süreçte başkana, yönetime, teknik heyete bakıldığında; Galatasaray'ı düşünen kimse yok.

ERMAN TOROĞLU: Torrent'ten 'Galatasaray'a hoca olur' diyenin futbol bilgisi yüzde 1'dir. O derece etkisiz bir hoca.

LEVENT TÜZEMEN: Ben böyle egoist bir hoca görmedim. Torrent geldiği günden bu yana onca hata yapmasına rağmen bir gün kendisine toz kondurmadı. Hep suçu oyunculara attı.

ÖNDER ÖZEN: Neymiş Torrent bomboş bir takıma gelmiş. Bu takım bomboş bir şekilde Avrupa'da namağlup çıktıysa helal olsun.

TUGAY KERİMOĞLU: Hadi analizleri götürdüler. beIN'den bak, kulüpten bak. Neden Fatih Terim'i suçluyorsun!

TAZMİNAT PEŞİNDE

Torrent'in Sivas maçından sonra yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken İspanyol hocanın herkesi hedef alan ifadeleri bilinçli olarak kullandığı iddia edildi. Torrent'in gelecek sezon için şampiyonluk primi dahil 1 milyon 700 bin Euro'yu bulan tazminatını garanti altına almaya çalıştığı ileri sürüldü.