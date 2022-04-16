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Galatasaray'ın genç yeteneği Domenec Torrent'in gözüne girdi! Özgür Baran Aksaka...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile hazırlık maçı oynarken, Domenec Torrent 2 genç yeteneğe şans vermişti. Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka, Torrent tarafından şans bulmuştu. Maçında bitiş düdüğü ile beraber Özgür Baran Aksaka'nın, Torrent'in gözüne girmeyi başardığı ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:48
Galatasaray'ın genç yeteneği Domenec Torrent'in gözüne girdi! Özgür Baran Aksaka...

Dinamo Kiev'le yapılan dostluk maçında şans bulan gençlerden iki isim beğeni topladı. Özgür Baran Aksaka ile Hamza Yiğit Akman, Ukrayna ekibine karşı iyi sınav verdi.

Galatasaray'ın genç yeteneği Domenec Torrent'in gözüne girdi! Özgür Baran Aksaka...

İkinci yarının başında oyuna giren ve soğukkanlılığıyla dikkat çeken Özgür Baran Aksaka'nın orta sahadaki performansından Domenec Torrent'in de etkilendiği öğrenildi.

Galatasaray'ın genç yeteneği Domenec Torrent'in gözüne girdi! Özgür Baran Aksaka...

8 yaşında Florya'nın kapısından giren ve 19 yaşında A Takım forması giyen Baran Aksaka "Her gece bu anın hayalini kuruyordum. Sneijder'in stilini çok beğeniyorum" diyerek duygularını paylaşıyor.

Galatasaray'ın genç yeteneği Domenec Torrent'in gözüne girdi! Özgür Baran Aksaka...

Dikkat çeken bir başka isimse son bölümde şans bulan Hamza Yiğit Akman oldu. Aynı zamanda eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Yiğit Akman da ilk kez sarı-kırmızılı forma giydi.

Galatasaray'ın genç yeteneği Domenec Torrent'in gözüne girdi! Özgür Baran Aksaka...

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'daki ilk resmi maçına 2005 yılında Ayhan Akman'ın yerine girerek çıkan Arda Turan, 17 yıl sonra Dinamo Kiev maçında yerini A Takım'daki ilk maçına çıkan Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'a bıraktı.

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