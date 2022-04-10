Goller Gomis’ten!

Bugün Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın gol silahı Bafetimbi Gomis olacak. İlk 11'de forma giyecek Fransız yıldız için derbi özel önem taşıyor. Gomis, gol krallığı yaşadığı Süper Lig kariyerinde henüz sarı-lacivertli takıma gol atmayı başaramadı. Bugün atacağı gol veya gollerle gol atıp, 'Gerçek Galatasaraylı' olmayı hedefliyor. BU arada devre arasında gelmesinin ardından sarı-kırmızılı takıma güç katan başarılı oyuncu çıktığı 7 maçta 5 gol katkısı yapmayı başardı. Toplamda 37 gole ulaşan Bafetimbi Gomis, Pazar akşamı Fenerbahçe karşısında 1 gol daha bulursa Nonda ve Kovacevic'e de yetişecek ve Galatasaray tarihinin en golcü 6. yabancı futbolcusu olacak.

SON 6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 2'sinde yenilgdi. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelerde Göztepe, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarından 3 puanla ayrıldı. Aslan, Atiker Konyaspor ve Gaziantep FK'ya da mağlup oldu.