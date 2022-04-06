Xavi'den Galatasaray itirafı! "Çok zor bir stadyum"

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Frankfurt'taki atmosfere değinirken Galatasaray deplasmanından bahsetmeden geçmeyen Xavi, "Frankfurt'ta harika bir atmosfer olacağını söylediler. İlk defa burada oynuyoruz, göreceğiz. Türkiye'de çok zor bir stadyumdan çıkmayı başardık. Yine kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çabalayacağız. Formdayız ama bambaşka bir hikayeyle de karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı. Xavi Hernandez'in yönettiği Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı eleyerek bir üst tura çıkmıştı.



