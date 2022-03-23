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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan sol bek atağı! Süper Lig'in 2 yıldızı...

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer planlamaları başladı. Sarı-kırmızılılarda öncelik ise sol bek transferi. Cimbom gündemine Altay'da forma giyen Kazımcan Karataş ve Kasımpaşa'da forma giyen Eren Elmalı'yı aldı. Sarı-kırmızılılar sezon biter bitmez bu iki futbolcu için bonservis pazarlıklarına başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan sol bek atağı! Süper Lig'in 2 yıldızı...

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor... Yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralını da dikkate alan Sarı-Kırmızılılar özellikle kaliteli ve genç yerli futbolculara yoğunlaşmış durumda.


GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan sol bek atağı! Süper Lig'in 2 yıldızı...

Uzun yıllardır yerli sol bek sıkıntısı yaşayan ve yeni sezonda bu bölgeyi takviye etmek isteyen yönetim iki ismi çok dikkatli şekilde izliyor. Alınan bilgilere göre bu isimler Kazımcan Karataş ve Evren Eren Elmalı... Altay formasını giyen 19 yaşındaki Kazımcan şu ana kadar ligin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan sol bek atağı! Süper Lig'in 2 yıldızı...

Takvim'in derlediği habere göre 1.86 boyundaki genç yıldız 15 maçta forma giyerken 2 asist yapmayı başardı. Altay'ın küme düşmesi halinde pazarlıklarda daha güçlü olacağını düşünen yönetim şu anda beklemeye geçmiş durumda.


GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan sol bek atağı! Süper Lig'in 2 yıldızı...

Cimbom'un listesindeki ikinci yerli sol bek ise Kasımpaşa formasını giyen Evren Eren Elmalı... Son dönemin flaş takımı olan Kasımpaşa'nın yükselişinde önemli pay sahibi olan 21 yaşındaki Eren bu sezon 26 maçta oynayıp 3 asist yaptı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız U21 Milli Takımımız'da da görev yapıyor. Eren'in ismi bir süredir Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılıyor.

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