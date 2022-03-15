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Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın kapanışında oynanan dev derbide Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı seyircisi önünde 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım NEF Stadı'nı dolduran binlerce taraftarı önünde Beşiktaş'ı da yıkmayı başardı. Spor yazarları da Galatasaray Beşiktaş maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte öne çıkan o yazılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - ERTELENEN ROTASYON

Torrent rotasyona inanan bir teknik adam olduğunu defalarca vurgulamıştı. Yani İspanyol Hoca'nın iki Barcelona maçı arasında rotasyon yapmasından daha doğal bir şey yoktu ve dünkü on bir bu sebeple herkes için sürprizdi.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Ya maç öncesinde iki kulüp arasında cereyan eden tuhaf gerilim etkili oldu, ya da G.Saraylı as (!) futbolcuların bu derbide rotasyona karşı çıkması derbi on birini şekillendirdi. Torrent'in takımı, hemen hemen aynı aktörlerle, Barcelona'da topu rakibe veren savunma takımından çok farklı bir kimlikle maça başladı ve Kerem'in iki güzel golüyle ilk yarıyı önde tamamladı.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Karaveli'nin 38'de yaptığı değişiklikler Beşiktaş'ın paniğe kapıldığının ispatıydı. Torrent riski az bir on biri sahaya sürerken cüretkar bir taktik deniyordu. Önder hocaysa kariyerini etkileyecek ölçüde büyük bir kumar oynuyordu. Beşiktaş ilk 45 dakikada kalesinde beşi isabetli on bir şut görmüş, G.Saray kalesine yalnızca bir isabetli şut çekebilmişti.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

G.Saray Avrupa ayarlarıyla değil, lig ayarlarıyla sahadaydı ve ezeli rakibi karşısında ezici bir oyun ve skor üstünlüğü kurmuştu. Tüm sezonun ezberi Barcelona'da kazanılan özgüvenle olumlu yönde bozulmuştu.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

İkinci yarıda gelen oyuncu değişiklikleriyle Beşiktaş'ın biraz toparlanması, G.Saray'ın ise skorun rehavetine kapılarak aklının Barcelona rövanşına kaymasıyla maç dengeye oturdu ve Beşiktaş'ın Rıdvan'ın sağ ayakla Pena'nın bacaklarının arasından bulduğu golle bitti.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

"Maçı daha çok inanan, daha iyi oynayan ve hak eden kazandı" demek şart. Torrent perşembe akşamı nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak bilmiyorum ama temsilcimizin elinden gelenin en iyisini verecek moral ve motivasyonu olduğuna eminim.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - İŞTE GERÇEK GALATASARAY

Domenec Torrent, Perşembe günkü Barcelona maçını düşünüp bazı oyunculara 'size rotasyon yapmayı düşünüyorum' dedi. Aralarında Kerem, Babel, Berkan ve Mohamed gibi isimler vardı.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Ama G.Saraylı oyuncular 'hocam biz çıkar 2 maçta da Aslanlar gibi oynarız, rotasyon yapma' yanıtını verdi. G.Saraylı oyuncular sözlerinde durup Beşiktaş'a karşı mükemmel bir mücadele sergilediler. Hücuma akıllı çıktılar, savunmayı da takım halinde yaptılar.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Özellikle top Beşiktaş'a geçtiğinde tıpkı Barcelona'daki gibi alan daraltıp pozisyon vermediler.
İlk Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltı ile tepki çeken Mohamed, derbiye özel olarak çalışmış ki sahanın her yerine bastı, top tuttu ve iki güzel gole kişisel becerisi ile asist katkısı sağladı.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Avrupa'nın gözü, boşuna Kerem'in üzerinde değil! G.Saray'ın genç yıldızı parlamaya devam ediyor.
Sol kanatta tükenmeyen deparları ile Rosier gibi çabuk bir oyuncuya inanılmaz çalımlar attı. İki golde de vuruş kalitesi, pozisyon alışı mükemmeldi.
G.Saray, bence artık Barcelona'da hatırladığı oyun anlayışını sürdürmeye devam etmeli.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Çünkü G.Saray Beşiktaş karşısındaki oyununu tüm maçlara yansıtsa zirve yarışında olurdu.
Marcao-Nelsson ikilisi hatasız oynadı, Omar fedakarca mücadele edip G.Saray'ın sağ kanadından Emre ile birlikte etkili hücum edilmesini sağladı.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Berkan&Taylan ikilisi hiç riske girmeden, topla fazla oynamadan basit oyunu tercih edip ayağındaki topları çabuk pasa dönüştürdü ve top rakibe geçtiğinde de hemen baskı yaptılar.
G.Saray derbiye zihinsel ve fiziksel olarak mükemmel hazırlanmıştı.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

G.Saray taraftarının gücünü bir kez daha gördük! G.Saraylı oyuncular taraftarı ile aynı frekansta buluştuğunda başarılı oluyorlar ve maç kazanıyorlar.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

REHA KAPSAL - HAK ETTİLER

Derbiden önce iki tarafın 3-4 gündür ortamı geren mesajları vardı. Ne kadar gergin bir sezon geçirdikleri ve istenen performanstan uzak olduklarını gösteriyordu. Bunu sezon içinde camiaya anlatamadıkları gibi moral toparlama açısından önemli bir derbiye çıktılar.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Bu derbi, hedef belirlemek yerine kazananın prestij sağlayacağı ve sezon içindeki sıkıntıları da uzaklaştıracağı önemli bir maçtı. Beşiktaş, Önder Karaveli geldiğinden beri bazı maçları bireysel oyuncuların kalitesi ve günlük performanslarıyla kazandı.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Saha içinde organizasyonu gelişen, farklı planlar uygulayan görüntüde hiçbir zaman olmadı. Eğer böyle bir derbi oynuyorsanız oyun pratiğiniz ve kurgunuz sağlamsa yani oyunu üzerine inşa ettiğiniz oyunculara gerek yoksa Umut Meraş, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Alex Teixeira gibi oyuncuları oynatabilirsiniz.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Bu sorun olmaz. Bir oyun hafızası vardır. Ama böyle bir oyun ezberiniz yoksa o zaman kulübede beklettiğiniz sağlam cephaneliği kullanmak yani 4-5 oyuncuyla başlamak, oyun değil oyuncu gücüyle kazanmaya çalışmak daha doğru tercihti.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

'Galatasaraylı oyuncular baştan sona kazanmayı hak ettiler'. Kafa yorulmuş, organize olunmuş bir takım bütünlüğü ile hareket ettiler. Orta sahada sayısal üstünlüğü sağlamak için Omar ve Patrick'i oraya doğru soktular.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Emre Kılınç, Kerem ve Mostafa devamlı Beşiktaş savunmasında stoperle bek arasına koşu yaptı. En büyük nedeni savunma bekleri orta sahaya girdiğinde sayısal üstünlüğün elde edilmesiydi. Orta saha daha doğru kontrol edildi ve savunma arkasını daha fazla kullanmayı başardılar.

Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Galatasaray, dersini daha iyi çalışmış, top rakipteyken iyi pres yapan, saldırgan, coşkulu, ne istediğini bilen görüntüsüyle takım ve taraftar halinde güçlü duygu birliği yarattı. Buna da akıl katarak derbiyi kazandığı gibi Barcelona maçı öncesinde de moral ve motivasyonunu olabilecek en üst seviyeye taşıdı.

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