Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - ERTELENEN ROTASYON Torrent rotasyona inanan bir teknik adam olduğunu defalarca vurgulamıştı. Yani İspanyol Hoca'nın iki Barcelona maçı arasında rotasyon yapmasından daha doğal bir şey yoktu ve dünkü on bir bu sebeple herkes için sürprizdi.

Ya maç öncesinde iki kulüp arasında cereyan eden tuhaf gerilim etkili oldu, ya da G.Saraylı as (!) futbolcuların bu derbide rotasyona karşı çıkması derbi on birini şekillendirdi. Torrent'in takımı, hemen hemen aynı aktörlerle, Barcelona'da topu rakibe veren savunma takımından çok farklı bir kimlikle maça başladı ve Kerem'in iki güzel golüyle ilk yarıyı önde tamamladı.