Spor yazarları Galatasaray Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi

Saha içinde organizasyonu gelişen, farklı planlar uygulayan görüntüde hiçbir zaman olmadı. Eğer böyle bir derbi oynuyorsanız oyun pratiğiniz ve kurgunuz sağlamsa yani oyunu üzerine inşa ettiğiniz oyunculara gerek yoksa Umut Meraş, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Alex Teixeira gibi oyuncuları oynatabilirsiniz.
Bu sorun olmaz. Bir oyun hafızası vardır. Ama böyle bir oyun ezberiniz yoksa o zaman kulübede beklettiğiniz sağlam cephaneliği kullanmak yani 4-5 oyuncuyla başlamak, oyun değil oyuncu gücüyle kazanmaya çalışmak daha doğru tercihti.
'Galatasaraylı oyuncular baştan sona kazanmayı hak ettiler'. Kafa yorulmuş, organize olunmuş bir takım bütünlüğü ile hareket ettiler. Orta sahada sayısal üstünlüğü sağlamak için Omar ve Patrick'i oraya doğru soktular.