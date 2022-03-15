Galatasaraylı Viktor Nelsson ve Omar Elabdellaoui ile Trabzonsporlu Andreas Cornelius'a milli davet!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'ye milli davet geldi. Havai fişeklerle yaralanmasının ardından görme yetisi büyük oranda etkilenen Galatasaraylı futbolcu, bir yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden Norveç Milli Takımı'na çağrıldı. 30 yaşındaki defans oyuncusu, takımının Solvakya ve Emrenistan ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı.

NORVEÇ'TE 50. MAÇINA ÇIKACAK

Norveç Milli Takımı'nın sağ beki olan oyuncunun mart ayındaki maçlar için kadroya çağrılması bekleniyor. Norveç'te 49 maçı bulunan Omar bu periyotta sahaya çıkması halinde milli takımda 50. maçında boy göstermiş olacak.

NELSSON VE CORNELIUS DA DANİMARKA'DAN DAVET ALDI

Galatasaray'da son dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Viktor Nelsson ile Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Andreas Cornelius'a da milli davet geldi.

İki futbolcu, Danimarka Milli Takımı'nın Hollanda ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar için aday kadroya davet edildi.

Öte yandan aday kadroda geçtiğimiz hafta Brentford ile sahalara geri dönen Christian Eriksen de yer aldı.