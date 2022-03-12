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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Avrupa hayran kaldı! Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Marcao ve Sacha Boey...

Galatasaray haberleri: Avrupa'daki tek temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile karşılaştı. Zorlu mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmayı başardı ve rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti. Barcelona - Galatasaray maçı tüm dünyada ses uyandırırken, scout ekipleri de bu maçı dikkatle takip etti. Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Marcao ve Sacha Boey performansıyla beğeni kazandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Avrupa hayran kaldı! Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Marcao ve Sacha Boey...

Cimbom zorlu Barcelona deplasmanından beraberlikle ayrılarak avantajı kaparken, genç yıldızları da Nou Camp'ta vitrine çıktı. Avrupa kulüplerinin uzun süredir yakından takip ettiği Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson ve Sacha Boey gösterdikleri müthiş performansla tribündeki scoutların büyük beğenisini kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Avrupa hayran kaldı! Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Marcao ve Sacha Boey...

TEKLİFLER YOLDA

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın rövanşta da İspanyol devi önünde benzer bir futbol oynaması durumunda 4 yıldız için sezon sonunda bol sıfırlı teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Avrupa hayran kaldı! Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Marcao ve Sacha Boey...

Sarı-Kırmızılılar'ın Barcelona önünde özellikle savunma performansı alkış alsa da sahanın en çok dikkat çeken isimlerinden birisi Kerem oldu. İspanyol basını da karşılaşma ile ilgili yorumlarında genç futbolcuya geniş yer ayırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Avrupa hayran kaldı! Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Marcao ve Sacha Boey...

HIZLI VE YETENEKLİ

Marca, "Kim bu Aktürkoğlu?" manşetini atarken milli futbolcuyla ilgili olarak, "Kerem Aktürkoğlu'nun adı Camp Nou'da sürpriz oldu. Torrent'in Barça'yı şaşırtmak için kullandığı tehlikeli geçişlerde kilit rol oynayarak neler yapabileceğini gösterdi. Hızlı, yetenekli ve şut kabiliyeti yüksek. Kapasitesini ve neler yapabileceğini ortaya koydu" ifadesini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Avrupa hayran kaldı! Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Marcao ve Sacha Boey...

DUVAR USTALARI

Galatasaray'da Nelsson ve Marcao elde edilen başarıda büyük rol oynuyor. Süper ikili, Nou Camp'ta adeta kale önüne duvar örerken, Barcelona 18 maç sonra gol atamadı. Nelsson ve Marcao 20 ikili mücadelenin 17'sini kazanarken, kısa ve orta mesafeli 35 pasın 34'ünde isabet sağlamayı başardı.

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