GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Avrupa hayran kaldı! Kerem Aktürkoğlu, Nelsson, Marcao ve Sacha Boey...

HIZLI VE YETENEKLİ

Marca, "Kim bu Aktürkoğlu?" manşetini atarken milli futbolcuyla ilgili olarak, "Kerem Aktürkoğlu'nun adı Camp Nou'da sürpriz oldu. Torrent'in Barça'yı şaşırtmak için kullandığı tehlikeli geçişlerde kilit rol oynayarak neler yapabileceğini gösterdi. Hızlı, yetenekli ve şut kabiliyeti yüksek. Kapasitesini ve neler yapabileceğini ortaya koydu" ifadesini kullandı.