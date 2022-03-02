Galatasaray'dan basına açık idman! İZLEYİN

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak. Son 2 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılıp seriye bağlamak istiyor. Hazırlıklarına teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde devam eden Cimbom'un antrenmanları kıran kırana geçiyor. Galatasaray Kulübü idmanın bir bölümünü basın mensuplarına açtı ve kulüp televizyonundan yayınlandı.



IŞIK KAAN ARSLAN İDMANIN TAMAMINDA ÇALIŞTI!

Antrenmanda sakatlığını atlatan Işık Kaan Arslan, ilk kez antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenman, uzun süre sonra tam kadro halinde gerçekleştirildi. İdmanı A takım sportif direktörü Pasquale Sensibile de izledi.