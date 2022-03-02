Galatasaray'dan basına açık idman! İZLEYİN

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak. Son 2 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılıp seriye bağlamak istiyor. Hazırlıklarına teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde devam eden Cimbom'un antrenmanları kıran kırana geçiyor. Galatasaray Kulübü idmanın bir bölümünü basın mensuplarına açtı. İşte o anlar...

Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde son 2 maçını kazanıp nefes alan sarı-kırmızılılar, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Domenec Torrent yönetiminde hazırlıklarına devam eden Galatasaray antrenmanı basına açtı.