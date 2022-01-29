GALATASARAY HABERLERİ - Bunu kimse beklemiyordu! Domenec Torrent Josuha Guilavogui transferini veto etti

Süper Lig'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da moraller hayli bozuk.
Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Domenec Torrent ile anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar transfer temaslarını İspanyol teknik adamın direktiflerine göre sürdürürken, flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılar uzun süredir yaşadığı 6 numara sorununu çözmek için temaslarını sürdürürken, Fransız basınından 'Josuha Guilavogui' ortaya atılmış ve 31 yaşındaki oyuncunun forma giydiği Alman ekibi Wolfsburg'un Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği belirilmişti.