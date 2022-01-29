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GALATASARAY HABERLERİ - Bunu kimse beklemiyordu! Domenec Torrent Josuha Guilavogui transferini veto etti

Spor haberi... 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi tüm hızıyla sürerken bu sezon beklentilerin hayli altında kalan Galatasaray'da da transfer hareketliliği hız kazanmış durumda. Birçok isimle görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılı ekibin gündemin bulunan bir isme teknik direktör Domenec Torrent'ten veto geldi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 18:08
GALATASARAY HABERLERİ - Bunu kimse beklemiyordu! Domenec Torrent Josuha Guilavogui transferini veto etti

Süper Lig'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da moraller hayli bozuk.

GALATASARAY HABERLERİ - Bunu kimse beklemiyordu! Domenec Torrent Josuha Guilavogui transferini veto etti

Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Domenec Torrent ile anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar transfer temaslarını İspanyol teknik adamın direktiflerine göre sürdürürken, flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bunu kimse beklemiyordu! Domenec Torrent Josuha Guilavogui transferini veto etti

Sarı-kırmızılılar uzun süredir yaşadığı 6 numara sorununu çözmek için temaslarını sürdürürken, Fransız basınından 'Josuha Guilavogui' ortaya atılmış ve 31 yaşındaki oyuncunun forma giydiği Alman ekibi Wolfsburg'un Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği belirilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bunu kimse beklemiyordu! Domenec Torrent Josuha Guilavogui transferini veto etti

Ancak bu isimle alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Milliyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Wolfsburg forması giyen Josuha Guilavogui transferinden vazgeçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Bunu kimse beklemiyordu! Domenec Torrent Josuha Guilavogui transferini veto etti

TORRENT VETO ETTİ!
Teknik direktör Torrent'in Wolfsburg'ta forma giyen Fransız orta saha oyuncusunun sakatlık geçmişi nedeniyle transferi veto ettiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bunu kimse beklemiyordu! Domenec Torrent Josuha Guilavogui transferini veto etti

Sarı-Kırmızılı yönetim bu gelişme üzerine alternatif isimlere yöneldi.

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