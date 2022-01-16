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Galatasaray'a Litvanyalı kaleci Giedrius Arlauskis! 6 aylık sözleşme imzalanacak

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kaleci arayışları son sürat devam ediyor. Fernando Muslera'nın sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini korurken, geçici bir çözüm için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Litvanyalı Giedrius Arlauskis'i kadroya katmak için harekete geçti. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'a Litvanyalı kaleci Giedrius Arlauskis! 6 aylık sözleşme imzalanacak

Fernando Muslera'nın sahalara ne zaman döneceği henüz belli değil... Gelir gelmez İsmail Çipe'yi yedek takıma gönderen Domenec Torrent'in ilk görüşmede Burak Elmas'tan iki talebi oldu. Kaleci ve ön libero...

Galatasaray'a Litvanyalı kaleci Giedrius Arlauskis! 6 aylık sözleşme imzalanacak

Ön libero için Barcelona B takımında forma giyen Alvaro Sanz'ı kiralayabileceklerini söyledi. Kaleci konusunda ise geçici de olsa bir çözüm istedi. Yönetim de Domenec Torrent'in önüne bonservisi elinde olan sürpriz bir isim getirdi. Litvanyalı Giedrius Arlauskis.

Galatasaray'a Litvanyalı kaleci Giedrius Arlauskis! 6 aylık sözleşme imzalanacak

Sumudica'nın da istediği 1.94'lük milli kaleci için Torrent onay verirse 6 aylık sözleşme imzalanacak. 34 yaşındaki Arlauskis son olarak Romanya'nın Cluj takımında oynadı. Ancak yakın arkadaşı Başkan Marian Copilo ayrılınca o da sözleşmesini feshetti.

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