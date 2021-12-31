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Galatasaray'ın efsane kalecisi Hayrettin Demirbaş'tan flaş İsmail Çipe sözleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında 3-3 berabere kaldığı Denizlispor'a penaltı atışlarında mağlup olmuş ve kupaya veda etmişti. Sarı-kırmızılılarda Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İsmail Çipe, performansı ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Cimbom'un efsane kalecisi Hayrettin Demirbaş, Çipe ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 09:22
Galatasaray'ın efsane kalecisi Hayrettin Demirbaş'tan flaş İsmail Çipe sözleri

1986-1996 yılları arasında Galatasaray forması giyen kaleci Hayrettin Demirbaş, Galatasaray'da son günlerin tartışılan ismi İsmail Çipe'ye destek oldu.

Galatasaray'ın efsane kalecisi Hayrettin Demirbaş'tan flaş İsmail Çipe sözleri

"İSMAİL NE YAPSIN"

11 sene Sarı-Kırmızılı formayı giyen Demirbaş, Akşam'ın haberine göre "Yazıklar olsun. Kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz. Muslera hiç mi hatalı gol yemedi? Haksızlık yapılıyor. İsmail, kupa maçında yenilen gollerde ne yapsın? İkinci golü aşırtma yedi. Üç tane İsmail gelse yine gol olur" dedi.

Galatasaray'ın efsane kalecisi Hayrettin Demirbaş'tan flaş İsmail Çipe sözleri

"İSMAİL BERKE' DEN DAHA İYİ"

"İsmail'in topu oyuna sokmasını hayranlıkla izliyorum" diyen Demirbaş, "Eksikleri de var. Onları da çözecek. Sabredilmeli. İsmail Çipe mi Berke mi diye sorarsan 50 kere İsmail derim. Çünkü daha oturaklı. Biraz üzerine çalışılırsa birinci sınıf kaleci olur. Milli Takım'a kadar yükselir. 26 yaşında ama bir kaleci 35 yaşına kadar oynar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın efsane kalecisi Hayrettin Demirbaş'tan flaş İsmail Çipe sözleri

4 MAÇTA OYNADI

Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki İsmail Çipe, bu sezon Muslera'nın sakatlığı sonrasında sarı kırmızılı ekibin ligdeki üç lig maçında ve kupadaki Denizlispor maçında 11'de sahaya çıkmıştı.

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