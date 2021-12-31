Galatasaray'ın efsane kalecisi Hayrettin Demirbaş'tan flaş İsmail Çipe sözleri

11 sene Sarı-Kırmızılı formayı giyen Demirbaş, Akşam'ın haberine göre "Yazıklar olsun. Kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz. Muslera hiç mi hatalı gol yemedi? Haksızlık yapılıyor. İsmail, kupa maçında yenilen gollerde ne yapsın? İkinci golü aşırtma yedi. Üç tane İsmail gelse yine gol olur" dedi.

"İSMAİL BERKE' DEN DAHA İYİ"

"İsmail'in topu oyuna sokmasını hayranlıkla izliyorum" diyen Demirbaş, "Eksikleri de var. Onları da çözecek. Sabredilmeli. İsmail Çipe mi Berke mi diye sorarsan 50 kere İsmail derim. Çünkü daha oturaklı. Biraz üzerine çalışılırsa birinci sınıf kaleci olur. Milli Takım'a kadar yükselir. 26 yaşında ama bir kaleci 35 yaşına kadar oynar" ifadelerini kullandı.