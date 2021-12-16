Haberler Galatasaray 2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi oyuncularını belirledi. Ballon d'Or'dan farklı olarak oyuncuların takımlarında aldığı süre, oynadığı takımın bulunduğu ligin kalitesi ve oyuncunun yer aldığı turnuvaların kalitesi de hesaba katılıyor. İşte kaleciler ve futbolcular için ayrı ayrı 50'şer isim açıklanan CIES'in 2021'deki en iyi oyuncular listesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 14:37
2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

1- David Alaba, Real Madrid

2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

2- Ruben Dias, Manchester City

2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

3- Milan Skriniar, Inter

2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

4- Carlos Casemiro, Real Madrid

2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

5- Joshua Kimmich, Real Madrid

2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

Kylian Mbappe, listede 15. sırada yer alabildi.

2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

Ballon d'Or'da finale kalan isimlerden Robert Lewandowski, bu listede 17. oldu.

2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

Bu yıl Ballon d'Or'u alan Lionel Messi ise CIES'in kriterlerine göre 24. olabildi.

2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

Kaleciler ayrı bir değerlendirmeye alınırken Real Madrid'den Thibaut Courtois, 2021'in en iyi kalecisi olarak açıklandı. Listede Süper Lig'den de iki kaleci var. İşte listenin devamı...

2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

2- Jan Oblak, Atletico Madrid

2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

3- Manuel Neuer, Bayern Münih

2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

4- Ederson Moraes, Manchester City

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