2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

Ballon d'Or'da finale kalan isimlerden Robert Lewandowski, bu listede 17. oldu.

Bu yıl Ballon d'Or'u alan Lionel Messi ise CIES 'in kriterlerine göre 24. olabildi.

Kaleciler ayrı bir değerlendirmeye alınırken Real Madrid'den Thibaut Courtois, 2021'in en iyi kalecisi olarak açıklandı. Listede Süper Lig'den de iki kaleci var. İşte listenin devamı...