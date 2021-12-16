2021'in en iyileri açıklandı! Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera...

1- David Alaba, Real Madrid
4- Carlos Casemiro, Real Madrid
5- Joshua Kimmich, Real Madrid
Kylian Mbappe, listede 15. sırada yer alabildi.
Ballon d'Or'da finale kalan isimlerden Robert Lewandowski, bu listede 17. oldu.
Bu yıl Ballon d'Or'u alan Lionel Messi ise CIES'in kriterlerine göre 24. olabildi.
Kaleciler ayrı bir değerlendirmeye alınırken Real Madrid'den Thibaut Courtois, 2021'in en iyi kalecisi olarak açıklandı. Listede Süper Lig'den de iki kaleci var. İşte listenin devamı...
CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 13.kalecisi: Fernando Muslera, Galatasaray.
CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 28.kalecisi: Uğurcan Çakır, Trabzonspor